C'è sempre una voce fuori dal coro, in ogni circostanza, anche quelle più delicate. In Italia, poi, è quasi uno sport. E mentre continua il via via di persone comuni e vip alla camera ardente di Fabrizio Frizzi per un ultimo saluto, sul web continuano ad arrivare messaggi di ricordo dei suoi amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Uno in particolare, però, ha catturato particolare attenzione: si tratta di Pupo. Il cantante si unisce ai tanti messaggi di dolore per la morte di Fabrizio Frizzi, che definisce "fratello" ma ci tiene a sottolineare anche le tante "sofferenze" per motivi di lavoro patite dal conduttore. Prima un commento "fuori dal coro" affidato ai social e poi uno sfogo con il Corriere della Sera. "Abbiamo condiviso - scrive sui social - momenti professionali meravigliosi e altri, privati, in cui mi raccontavi le tue sofferenze e le angosce che gli ipocriti che oggi ti rimpiangono, ti avevano causato". (Continua a leggere dopo la foto)

E poi spiega al Corriere: "Mi dà fastidio l'ipocrisia. Non delle persone comuni, che si commuovono davvero e provano sincere emozioni. Ma quella di certa dirigenza Rai, che se ne frega dei rapporti umani, è cinica, ti sta vicino solo quando gli servi perché hai successo. In Rai ci sono persone che hanno fatto dannare Fabrizio, che soffriva per le ingiustizie subite, pativa le ritorsioni, doveva ingoiare rospi. E io penso anche che certe angosce influiscano sulla salute". E poi chiarisce: "Anche se oggi non lo dice nessuno, io penso che sia giusto ricordarlo, così magari in futuro ci sarà qualcuno che eviterà di parlare". (Continua a leggere dopo le foto e il post)

E infine conclude: "Non ho problemi a dire che in Rai c'è gente che si dovrebbe vergognare, e non mi riferisco ai colleghi". Una stoccata clamorosa. Intanto già circa 3.000 persone, a ritmo di 900 all'ora, hanno visitato la camera ardente di Fabrizio Frizzi aperta alla Rai in viale Mazzini questa mattina alle 10. Sono arrivati anche Marisa Laurito, Luca Giurato, Tiberio Timperi, i fratelli Fiorello, Brignano, Insinna, Amadeus, Luca Cordero di Montezemolo, Bruno Vespa e tutto il mondo dello spettacolo.

