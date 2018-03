Che il suo sbarco sull'Isola dei Famosi sarebbe stato un momento topico di questa edizione 2018 era cosa da mettere ampiamente in preventivo. Quello di Valeria Marini non è un nome come gli altri e la decisione della produzione di farla arrivare in Honduras è stata presa soprattutto per mischiare nuovamente le carte in vista di un finale di reality che a questo punto si preannuncia pepatissimo. Lei, la Valeriona nazionale, non ha certo deluso le aspettative: grazie alla sua fisicità ha conquistato subito Simone Barbato, mentre con il caratterino non proprio docile è riuscita nel giro di poche ore a inimicarsi una fetta delle donne presenti alla Playa Dos. Loro, le donzelle alle prese con la scomoda nuova arrivata, hanno reagito ognuna in maniera diversa: Bianca Atzei si è giocata la carta della dolcezza, mostrandosi amichevole. Realtà o finzione? Presto per dirlo. Chi invece non ha nemmeno provato a simulare un minimo di entusiasmo è stata la coppia formata da Francesca Cipriani e Alessia Mancini, molto contrariate dal nuovo ingresso e subito sul piede di guerra. (Continua a leggere dopo la foto)

A ricostruire una rivalità che potrebbe presto evolversi in maniera inaspettata è Giada Oricchio sulle pagine de Il Tempo. Dopo la lite notturna per il fuoco tra Valeria, Alessia e Francesca a suon di botta e risposta del tipo: "Non rompere le scatole", "Quanto sei simpatica" e "Fammi dormire, cerca di essere educata", la mattina seguente Francesca Cipriani è andata di corsa a informarsi da Alessia Mancini su cosa fosse successo poche ore prima. "Non ho capito perché urlavate" e la Mancini: "Mi ero svegliata e avevo visto il fuoco mezzo spento. Lei si era appisolata e io per riavviare la fiamma ho mandato involontariamente il fumo nella sua direzione. Si è svegliata brontolando e mi ha detto che non dormiva" e l'ex pupa: "Se uno guarda il fuoco non deve dormire". (Continua a leggere dopo le foto)

La Mancini ha anche riferito le parole esatte della Marini, facendole il verso e scatenando così l'ilarità delle due, che hanno iniziato a ridere di gusto dell'imitazione. "Poi mi ha detto tutte le cose che dicevano gli altri che sono usciti e ha continuato dicendo che se si fosse spento il fuoco non avrebbe certo chiamato me ma Nino che è capace o Franco o Bianca che è più carina, dolce e gentile di te. E io: Lo so che è dolcissima non a caso è mia amica". La Cipriani ha mostrato un dente avvelenato decisamente poco in linea col suo personaggio svampito, rafforzando i sospetti di chi vede in lei tanta strategia. "Non ci potevano mettere uno gnocco invece di lei?" ha concluso la bombastica bionda. Per molti, un'alleanza è alle porte, finalizzate proprio a far fuori l'ultima (e per alcuni indesiderata) arrivata.

