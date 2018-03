Qualche anno fa il mondo la acclamava come una delle top model più belle e desiderate al mondo, sogno proibito di milioni di uomini che seguivano con grande passione ogni suo movimento social e non facevano che inondarla di messaggi d'amore. Oggi è una mamma felice, che ha deciso di cambiare un bel po' il suo stile di vita ma che non per questo si dice meno felice, anzi. Di chi stiamo parlando? Della sempre meravigliosa Bar Refaeli, israeliana 32enne che ha deciso di raccontare questa sua dimensione nuova e appagante dopo essere stata per un po' lontana dalle copertine dei giornali. In molti la ricordano, oltre che per le foto mozzafiato e le sfilate in passerella, anche per la love story con un altro grande sex symbol, Leonardo Di Caprio. Ecco le sue parole rilasciate al settimanale Grazia: "Mi sentivo pronta a una vita più normale, la cercavo. Prima dei 30 anni ho vissuto un periodo denso, vitale, ma anche stressante. A un certo punto ho scelto di ridurre i ritmi di lavoro e di viaggiare di meno. Ho sentito l'esigenza di trovare un amore e crearmi una famiglia". (Continua a leggere dopo la foto)

Oggi, Bar è moglie del milionario Adi Ezra ed è una mamma molto soddisfatta di sé. Al suo fianco ha infatti Liv, un anno e mezzo, ed Elle, 5 mesi. "E' il mio mondo, ma non l'unico che ho: ho il mio lavoro e Adi non ha mai bloccato le mie aspirazioni di carriera. Mio marito è il mondo che posso riempire anche con altri mondi. Perché la cosa importante in amore è ricordarsi sempre che fuori dalla coppia c'è anche un altro universo" ha raccontato Bar, che si dice innamoratissima del suo uomo senza ripensamenti. E che parla anche, senza troppi giri di parole, della volontà di allargare ulteriormente la sua famiglia nel corso dei prossimi anni. (Continua a leggere dopo le foto)

"Ho deciso di prendermi una pausa di un anno, forse due, ma non voglio far passare troppo tempo. Il mio sogno è avere quattro bambini" dice. Nessuna paura di perdere la forma fisica, perché avverte: "Mi piace fare sport: per me è facile perdere chili... Fare figli è la cosa più bella al mondo: permette di scoprire aspetti nuovi di sé". Non vuole che le sue bambine siano inseguite dai paparazzi per questo non pubblica mai le loro foto sui social: "Evitando la loro esposizione al grande pubblico, abbiamo una vita normale, senza la paura di essere sorpresi quando le accompagno all'asilo o andiamo in aeroporto".

