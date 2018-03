Una notizia che ha commosso l'Italia intera quella della morte di Fabrizio Frizzi, conduttore amatissimo dal pubblico per la sua simpatia mai sopra le righe, la sua grande educazione, la capacità di far sorridere e appassionare con una televisione molto in contrasta con quella urlata e polemica che troppo spesso anima i palinsesti. A dare l'annuncio della sua scomparsa, a 60 anni, la moglie Carlotta, il fratello Fabio e i parenti, tutti stravolti nell'annunciare il grave lutto che li aveva da poco colpiti. Quella stessa famiglia alla quale Frizzi si era aggrappato quando, mesi fa, era stato colpito da un brutto malore mentre si trovava negli studi de L'Eredità, un episodio dal quale si era ripreso ma che era suonato come un brutto campanello d'allarme. Il ricovero, una serie di esami, le terapie, poi il ritorno su Rai1, al timone sempre della sua trasmissione di successo. "Sto combattendo, non è ancora finita. Ogni tanto, com'è normale, qualche momento di sconforto può esserci - spiegava - ma l'affetto della famiglia, del pubblico e degli amici è una luce che illumina tutto. La vita è meravigliosa". Tanti i vip che in queste ore hanno deciso di spendere parole per ricordarlo. (Continua a leggere dopo la foto)

Tra questi una visibilmente commossa Laura Pausini, ospite in queste ore di una puntata di Radio2 Social Club su Radio2 e che ha voluto ritagliare uno spazio per ricordare uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo nostrano. "Vi chiedo scusa - ha esordito la cantante, microfono alla mano - ho sentito che stamani avete giustamente reso omaggio a un uomo straordinario. Io faccio un po' fatica a parlarne, devo dire la verità". Laura non ha negato di avere un noto alla gola nell'affrontare l'argomento, applaudita dal pubblico che ha capito le sue difficoltà. "Vi chiedo scusa se non sono allegra come al solito, ma questa notizia mi sta devastando". (Continua a leggere dopo le foto)

A quel punto Laura si è lasciata andare e le lacrime hanno cominciato a bagnarle il viso, mentre la cantante chiedeva scusa per la sua commozione in diretta. Prima di cambiare argomento e tornare alla musica, la Pausini ha però voluto dedicare un pensiero anche ai parenti dello stesso Frizzi, in particolar modo alla moglie e alla figlia del conduttore venuto a mancare all'improvviso: "Carlotta e Stella, vi mando un bacio molto grande". Tanti i fan che hanno apprezzato la sincerità dell'artista, applaudendola sui social per non aver voluto nascondere la sua emozione in un momento così delicato.

