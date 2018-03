Un'edizione davvero sui generis questa 2018 dell'Isola dei Famosi, reality show che sta vivendo, sotto gli occhi delle telecamere, una serie di polemiche in sequenza che finiscono per tenere banco ogni volta sui social. Dal canna-gate che ha portato all'allontanamento di Francesco Monte alle accuse di omofobia nei confronti di Franco Terlizzi, passando per gli immancabili scandaletti a luci rosse, ce n'è davvero per tutti i palati. Ma a tormentare la povera Alessia Marcuzzi, mai così indaffarata, ci sono anche i continui cambiamenti al palinsesto Mediaset che coinvolgono la sua trasmissione. Non capita spesso, infatti, che un programma di punta subisca un numero così elevato di spostamenti, spiazzando persino gli spettatori più affezionati e attenti. E invece il programma pare avviato a battere ogni record in questo senso, con annunci continui su date e orari. L'Isola dei Famosi era infatti nata e pensata per andare in onda il lunedì, finendo poi per slittare al martedì. Ora, ecco arrivare il nuovo annuncio: per vedere i naufraghi in azione in Honduras bisognerà aspettare il venerdì sera. (Continua a leggere dopo la foto)

Una notizia che forse non sarà piaciuta troppo a Stefano De Martino, inviato speciale di questa edizione, e ai concorrenti ancora in gara, impegnati a contendersi il successo finale tra insetti, temporali, incendi e furibonde discussioni. La scelta di cambiare nuovamente la serata dell'Isola dei Famosi porterà infatti a uno slittamento della finale, prolungando quindi i giorni di permanenza in riva al mare dei naufraghi. Un modo, stando a quanto scrivono in queste ore gli esperti, attraverso il quale Mediaset si prepara ad affrontare la concorrenza Rai, che aveva messo in campo prima l'invincibile Montalbano e ora La Corrida di Carlo Conti, al via guarda caso proprio venerdì 6 aprile. Quello che si delinea all'orizzonte è quindi un vero e proprio scontro tra titani. (Continua a leggere dopo le foto)

A non fare salti di gioia saranno sicuramente anche gli spettatori più fedeli alla trasmissione, che di sicuro non apprezzeranno molto questa schizofrenia di fondo nella messa in onda. Le ultime tre puntate dell'Isola andranno quindi in onda tutte di venerdì. Con il prolungamento del reality, Mediaset si prepara così d'altronde a un vero e proprio dispiegamento di forze: il tempo di mandare agli archivi palme e naufraghi e sarà infatti subito la volta del Grande Fratello con un'edizione che, forte del ritorno di Barbara D'Urso e del suo "Ragazzi", si preannuncia già imperdibile.

“È deciso”. Isola dei Famosi, il dolore di Stefano De Martino. In collegamento dall’Honduras, l’inviato del reality ha confessato a Silvia Toffanin di avere il cuore in pezzi per quella vicenda che vede protagonista il piccolo Santiago e che proprio non riesce ad accettare