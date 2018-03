Ultimamente si era fatta notare per le sue forme più che generose. Paparazzata in aeroporto aveva fatto pensare a tutti che fosse incinta. In effetti, la bella star indossava in look molto casual, cappellone antipaparazzo, pantaloni e felpa. Ma dalla maglia che indossava usciva fuori un pancione tondo che non lasciava dubbi: tutti hanno pensato che fosse in dolce attesa. Poi l’ultimo red carpet di Drew Barrymore non ha fatto che confermare i sospetti. Abito rosso molto, troppo ampio e anche lì i commenti si sono sprecati. A quel punto però l’ex bambina prodigio di ET non ce l’ha fatta più: “Non sono incinta, sono solamente grassa. La Barrymore avrà pure qualche chilo in più del solito ma di certo non ha peli sulla lingua. E infatti questa è stata la sua risposta a un fan incontrato a cena che le aveva chiesto se fosse di nuovo in dolce attesa. Potremmo dire che sul tappeto rosso per la presentazione della seconda stagione della serie Netflix Santa Clarita diet avrebbe potuto scegliere un look migliore: l'abito rosso a tunica con una sorta di scialle non le rendeva giustizia e l'effetto era un po' quello di uno sgargiante sacco. (continua dopo la foto)

Ma Drew, che dagli anni '90 ci ha abituati a non farsi problemi di nessun tipo, come dimostrano le foto con le sopracciglia inesistenti che ancora girano sul web, ha abbinato un paio di maxi orecchini - must del momento - al braccialetto turchese, dimostrando di badare ai dettagli, e, come il suo personaggio impone, si è presentata davanti ai fotografi con i capelli al naturale e il suo miglior sorriso. Che dire, poi, del non trascurabile cartello con scritto "I love Jake Gyllenhaal" per scusarsi con il bel collega di averlo nominato, facendo una gaffe veramente epica, al Late Late Show come l'attore meno talentuoso con cui abbia mai lavorato. Il look non sarà perfetto: tutto il resto sì.





Il fisico di Drew è sempre stato un po’ ballerino. Questa volta c'è chi azzarda che questo cambiamento sia dovuto ai suoi impegni familiari. Dal terzo marito, Will Kopelman, da cui ha avuto due bambine che ora hanno 5 e 3 anni, ha divorziato lo scorso anno. Ma Drew non è una mamma a tempo pieno. La sua carriera di attrice, costellata di successi ma anche minata, in gioventù, da dipendenze da alcol e droga, non si è mica arrestata. E infatti adesso la Barrymore è impegnata sul set di Santa Clarita Diet, la serie horror-comedy di Netflix in cui interpreta Sheila, una madre di famiglia morta in circostanze misteriose e diventata una zombie decisamente anomala.

Ti potrebbe interessare anche: Anni fa era un attore (italiano) famoso. Chi lo riconosce? Oggi, a distanza di molto tempo, lo ritroviamo così. Non se l’è passata bene: prima il trapianto di fegato, quindi il ritiro dalle scene. E poi una nuova vita