Aveva fatto preoccupare tutti. Sabato 17marzo l’attore Massimiliano Morra è rimasto coinvolto in un brutto incidente automobilistico. Dopo le prime ore di apprensione si è capito che per il giovane interprete le cose stavano andando bene. Poi è arrivato il messaggio del diretto interessato che attraverso Instagram ha voluto mandare un messaggio ai tanti fan che nelle ore successive al fatto gli hanno inviato messaggi pieni di affetto. Attraverso una storia pubblicata sul social, Morra ha fatto sapere di essere in via di guarigione. Ma lo attende un percorso che durerà ancora un po’. Infatti la riabilitazione non sarà facile, sebbene l’attore ce la stia mettendo tutta per riprendere il suo posto a Ballando con le Stelle. Chiaramente il protagonista di Furore non potrà salire sulla pista da ballo il prossimo sabato insieme a Sara Di Vaira,

ma il suo percorso all'interno del varietà di Rai Uno non sembra ancora essere giunto a termine. In ogni caso la nota positiva è l’incidente non ha lasciato strascichi degni di nota. (continua dopo la foto)

“Ciao ragazzi, non sto al massimo. Sto meglio ma devo guarire del tutto. Farò il possibile per essere sabato in trasmissione” ha dichiarato l’ex fidanzato di Adua Del Vesco. Intanto nelle ultime ore Milly Carlucci ha annunciato in un’intervista a RTL che il futuro di Massimiliano a Ballando si saprà non appena verranno eseguiti tutti gli accertamenti del caso. Insomma, non resta che aspettare come si metteranno le cose. L’incidente di Massimiliano Morra è avvenuto nella notte tra sabato 17 e domenica 18 marzo. Il napoletano stava rientrando a casa dopo una cena con i colleghi di Ballando con le Stelle. Mentre con la macchina si trovava sul Grande Raccordo Anulare di Roma un’automobile si è piazzata all'improvviso davanti quella di Massimiliano. (continua dopo le foto)





“Io ero sulla corsia di accelerazione e per scansarla ho dovuto sterzare all'improvviso e questa sterzata ha fatto sì che la mia auto si girasse completamente per poi andarsi a impattare nel guard rail e poi da lì non ricordo più nulla perché ho perso i sensi” ha raccontato Morra a La Vita in Diretta. La vettura dell’interprete è andata completamente distrutta mentre Massimiliano è riuscito a salvarsi. “Sono un miracolato” ha assicurato Massimiliano Morra in tv. L’attore, dopo l’incidente, ha riportato un trauma cranico, un ematoma sotto l’occhio, altri ematomi sparsi per tutto il corpo e piccoli versamenti ematici intracranici che deve tenere sotto controllo.

