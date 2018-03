L'inizio del 2018 non è stato proprio il massimo per Alessandra Amoroso. A confessarlo è stata proprio la cantante in un'intervista rilasciata a Verissimo, dove ha spiegato cosa le sta succedendo: "Mia nonna – ha infatti detto la cantante salentina, durante le registrazioni della puntata in onda sabato 24 marzo 2018 - a causa di una malattia, non c'è più e poi se ne è andato via anche il mio cane che per me era un amico, un figlio, un fratello". La vincitrice di Amici 2009 di è lasciata andare così negli studi di Cologno Monzese, in un inedito faccia a faccia con la conduttrice Silvia Toffanin. Parole che sono arrivate in occasione dei festeggiamenti per i primi dieci anni di carriera nel mondo della musica. "Adesso – ha aggiunto la Amoroso - sto iniziando a godermi quello che faccio". Alessandra ha poi aggiunto di non volere l'immagine da star che qualcuno ancora le dipinge addosso: "è stato difficile ammettere che questa vita fosse la mia. Da commessa mi sono ritrovata improvvisamente a fare la cantante e non mi sentivo una cantante!". (Continua a leggere dopo la foto)

Attivissima sul suo profilo Instagram, dove è seguita da un numero sempre crescente di fan, Alessandra Amoroso è nata a Galatina il 12 agosto 1986. Dunque, Alessandra Amoroso ha 31 anni e prossimamente festeggerà il traguardo dei 32 anni. Il suo segno zodiacale? Leone, come si riflette molto bene anche dal suo carattere. Alta 165 cm, l'artista pesa circa 55 chili. Proprio il peso della cantante salentina era stato a lungo oggetto di discussione tra i fan. In passato qualcuno l'aveva infatti additata come "troppo magra", sostenendo che non trasmettesse un'immagine positiva alle ragazze. Polemiche che si erano presto sgonfiate, in realtà, e che ora appartengono definitivamente al passato.

Soprannominata Sandrina da chi la conosce bene, la Amoroso adora mangiare e fare sport. Frequenta ogni volta che può la palestra ed è appassionata soprattutto di zumba. Alessandra nel corso degli anni ha provato diverse pettinature, rimanendo però convinta che il taglio corto sia quello che le dona di più. La ragazza è legata sentimentalmente a Stefano Settapani, considerato il braccio destro di Maria De Filippi o quantomeno uno dei collaboratori più stretti della famosa conduttrice. Tra i due si parla di un matrimonio che andrebbe consumato in Salento. Negli ultimi mesi la Amoroso aveva fatto preoccupare i fan raccontando la sua malattia: operata a due noduli, temeva di non recuperare più il suo timbro vocale. Per fortuna tutto è andato per il meglio.

