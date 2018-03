All'uscita dal carcere di San Vittore, finalmente libero di tornare dalla sua Silvia Provvedi e lasciare le sbarre di una prigione, Fabrizio Corona era sembrato in forma e pronto a iniziare finalmente una nuova vita, pur tradendo un po' di nervosismo al momento di incrociare qualche giornalista un po' troppo indiscreto. La fidanzata dell'ex re dei paparazzi italiani, al quale il giudice ha severamente vietato l'utilizzo dei social durante il suo periodo di libertà che servirà a portare avanti un programma di disintossicazione dalla droga, era sembrata al settimo cielo, contenta di poter riabbracciare il suo Fabrizio e convinta che le cose sarebbero andate di lì in poi sempre meglio. Addirittura, qualcuno già iniziava a parlare di un probabile matrimonio tra i due, a celebrare un'unione resa ancora più forte dalle mille difficoltà. Ora, però, ecco arrivare una brutta notizia per tutti i fan di Corona, che pare non passarsela invece affatto bene: a rivelarlo proprio Silvia, che ha parlato delle sue condizioni di salute di queste ultime settimane e di un episodio in particolare. (Continua a leggere dopo la foto)

"Fabrizio non sta bene - ha spiegato la Provvedi senza troppi giri di parole - L'altro giorno ha pensato di morire e anche io mi sono spaventata moltissimo". Parole che sono state rilasciate sulle pagine del settimanale DiPiù e che hanno colpito molto gli utenti italiani. La fidanza di Corona è poi tornata sull'episodio, raccontando per filo e per segno cosa era successo: ""… Eravamo a casa… Mi giro verso di lui e lo vedo completamente sbiancato. erco di prendergli la mano per tranquillizzarlo ma non riesco da quanto trema. Lui mi guarda con gli occhi spalancati per cercare aiuto da me e mi dice: Silvia, questa volta muoio". Una scena che spaventa ancora la cantante. (Continua a leggere dopo le foto)

La Provvedi ha cercato di trovare una spiegazione per quanto accaduto, convinta che si sia trattato di una crisi di panico: "Fabrizio ne aveva già avute in passato". A pesare e forse "soffocare" Corona potrebbe essere proprio la precarietà della sua attuale condizione, che non lo lascia libero di organizzare il suo futuro e fare progetti di qualsiasi tipo: "Lui vuole mettere subito le basi per una vita nuova – ha infatti aggiunto Silvia in conclusione – invece non può. Dobbiamo almeno aspettare la prossima udienza, il 27 marzo". Fabrizio è tornato in libertà lo scorso 21 febbraio.

