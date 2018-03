Una parentesi dolorosa, ormai alle spalle per fortuna, ma che continua di tanto in tanto a bussare alla porta dei suoi ricordi, causandole ancora oggi una sensazione spiacevole. Ospite di "Dance, Dance, Dance", Vanessa Incontrada ha voluto aprirsi e raccontare una parte ancora oscura del suo passato, tornando su una tematica che già negli anni scorsi l'aveva vista al centro delle polemiche: la sua forma fisica. La bella presentatrice non aveva infatti mai nascosto di esserci rimasta male per certi commenti crudeli sul suo corpo in un momento in cui, poco dopo la nascita del primo figlio, recuperare la linea non è facile né immediato. Tanti utenti, crudeli, si erano sentiti in diritto di punzecchiarla nell'orgoglio, con notevole crudeltà. Vanessa ha deciso oggi di ricordare quei momenti e in particolar modo una frase che le era rimasta marchiata dentro, nell'anima: "La vita - spiega le 39enne - mi ha fatto cambiare anche dal punto di vista fisico. Tutto è successo quando sono rimasta incinta, perché ho preso tanti chili". (Continua a leggere dopo la foto)

"Mi avevano fatto una foto e hanno scritto un titolo che non scorderò mai: 'Vanessa la balena'. Sembrava quasi avessi commesso un peccato. Come se avessi ammazzato qualcuno. Per me è un argomento delicato. Perché non capisco". Quel periodo fu difficile per Vanessa sotto diversi aspetti. A ripensarci oggi, la cosa della quale si rammarica di più è di non avere alcuna foto di quel periodo, lo stesso in cui portava in grembo suo figlio: "La cosa che mi dispiace di più è che non ho nemmeno una foto di quando mio figlio era dentro di me. Questa è la cosa che mi dispiace di più. Non di quello che mi dicevano. Di quello non mi frega un ca**o". (Continua a leggere dopo le foto)

"Mi avevano talmente attaccato che mi dicevo: 'Ma c'è qualcosa che non va in me?". Ancora protagonista della moda e del piccolo schermo, Vanessa consiglia alle donne che vivono la sua condizione di non lasciarsi sopraffare dalla violenza di certi termini: "Un consiglio che do a tutti coloro che ci guardano è di lottare per quello in cui credete e per ciò che volete, di non scoraggiarvi, soprattutto per quello che vi dicono gli altri. Avrò anche la cellulite, ma continuo a stare sul palco". La Incontrada è tra le protagoniste dell'ultimo film di Federico Moccia, Non c'è campo, dove interpreta il ruolo di una professoressa in gita scolastica con i suoi alunni.

