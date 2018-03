Una delle separazioni senza dubbio più scioccanti del mondo dello spettacolo, che pure di recente ne ha viste parecchie di coppie naufragate all'improvviso, come fulmini a ciel sereno. Loro avevano addirittura passato il giorno di San Valentino insieme, lo scorso 14 febbraio 2018, annunciando nel giro di nemmeno quarantotto ore la clamorosa rottura. Parliamo, ovviamente, della sempre divina Jennifer Aniston, una delle donne ancora oggi più affascinanti al mondo, e del suo ormai ex Justin Theroux, un'unione rotta dopo 10 anni uno accanto all'altra e sulla quale per molti permane un mistero apparentemente irrisolvibile, visto che di segnali di un possibile passo indietro non ce n'era nemmeno l'ombra. Almeno finora, visto che in merito il Daily Star sta ora lanciando un'indiscrezione decisamente non da poco e che mette al centro della scena uno dei sentimenti più antichi e viscerali: la gelosia. Contro la quale, a quanto pare, c'è davvero poco da fare. Nello specifico quello dell'ex di Brad Pitt, convinta che ci fosse un'altra donna nella vita del marito pronta a farla passare in secondo piano. (Continua a leggere dopo la foto)

Dubbi in merito alla bontà dei sentimenti della coppia erano in realtà emersi già durante il loro giorno più bello, quando nel 2015 i due erano convolati improvvisamente a nozze. Un matrimonio che secondo la testata TMZ non era neanche stato realmente celebrato, con marito e moglie presunti a organizzare una festa sfarzosa per far credere a tutti di essersi uniti secondo il sacramento e mettere a tacere le voci di una crisi. Bufala o no, le attenzioni della stampa si sono ora focalizzate sul rapporto tra Theroux e un'altra diva di Hollywood, anche lei bionda e molto, molto attraente: Naomi Watts. La protagonista di King Kong pare infatti essere stata il vero motivo del clamoroso addio.

Naomi si è a sua volta da poco separata dal marito Liev Schreiber e pare proprio che avesse instaurato con Theroux un rapporto stresso, troppo stretto per Jennifer che aveva iniziato col passare dei mesi a essere sempre più gelosa dei contatti affettuosi che avvenivano regolarmente tra i due. Dopo l'annuncio del divorzio, in molti hanno sperato che la Aniston potesse riavvicinarsi a un altro (ennesimo) grande single del jet-set, il divino Brad Pitt a sua volta in rottura con la Jolie. Un effetto domino degno dell'ingegno di un grande architetto che però, al momento, è rimasto soltanto ipotetico. Al momento, appunto.

