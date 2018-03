Il divorzio, si sa, è un momento particolarmente delicato della vita di ogni persona che si trova ad affrontarlo, costretto a fare i conti con un amore finito, l'allontanamento da una persona che credevamo al nostro fianco per sempre, liti di ogni tipo per quanto riguarda i beni da dividere. E soprattutto un importante spesa sotto il profilo prettamente economico, come se non bastassero le già mille difficoltà del tutto. Se pensate che certi problemi, portafogli alla mano, riguardino soltanto i comuni mortali, sappiate però che anche i vip soffrono, e non poco, di fronte a certe uscite improvvise. Uno su tutti l'amatissimo Russel Crowe, indimenticabile protagonista de Il Gladiatore e sex symbol assoluto, almeno all'epoca, per le donne di tutto il mondo. Oggi, invecchiato e con qualche chilo in più, la star di Hollywood ha spiazzato tutti annunciando un'asta di oltre 200 cimeli della sua straordinaria carriera cinematografica, necessaria per pagare proprio le spese processuali della separazione dall'ormai ex moglie Danielle Spencer. (Continua a leggere dopo la foto)

L'annuncio è avvenuto tramite il profilo Instagram dello stesso attore. L'asta, intitolata ironicamente "The Art of Divorce" ovvero "L'Arte del Divorzio", sarà gestita da Sotheby's Australia ed è in programma a Sydney il 7 aprile. Una data simbolica, visto che è il compleanno di Russell e che nello stesso giorno del 2003 è stato celebrato anche il suo matrimonio. Un modo, insomma, per chiudere anche simbolicamente i conti con il passato. In un comunicato diffuso da Sotheby's Australia, l'attore australiano ha dichiarato: "Il divorzio ha un modo per farvi realmente esaminare le cose che sono essenziali nella vita e quelle che non lo sono - spiega lo stesso Crowe attraverso il suo account - Durante il processo mi sono guardato intorno e ho capito che avevo tanti oggetti". (Continua a leggere dopo le foto)

"Cose legate alla carriera, oggetti che ho collezionato, e cose in generale. Scatoloni e scatoloni di oggetti... Nello spirito di andare avanti e iniziare una nuova fase, ecco una porzione di quella collezione". All'asta andranno così cimeli dal valore stimato tra i 2.7 e i 3.6 milioni di dollari. Tra questi quadri, l'anello con diamante giallo regalato da Crowe alla moglie per il fidanzamento ufficiale, orologi e gioielli. Ma sopratutto cimeli di scena come l'armatura di Massimo Decimo Meridio de Il Gladiatore o la tunica indossata in Robin Hood. Non mancano anche bizzarrie come scarpe e pantaloncini indossati sui vari set.

