"Menomale che la febbre d'amore sembra passare. Lontano è meglio per non ricadere. Non voglio innamorarmi mai più. Si sta troppo male". Parole, in prosa per una volta e non in musica, di un'Arisa mai così affranta, che ha cercato lontano dall'Italia la sua personalissima cura per guarire il cuore, evidentemente ferito dopo essere rimasta single. Una situazione che evidentemente continua a pesare molto nella vita della cantante, che ha scelto di arrivare fino all'India alla ricerca di un po' di tranquillità lontana da tutto e da tutti. Tranne i suoi fan, che anche se distanti chilometri e chilometri fisicamente possono comunque seguirla passo passo in questa nuova avventura grazie ai social, dove la vincitrice di Sanremo ha scelto di documentare le tappe del suo viaggio. Il 7 marzo la cantante ha postato uno scatto dei suoi piedi immersi nell'Oceano Indiano e da quel giorno sta tenendo aggiornati i follower sui suoi spostamenti, il tutto puntualmente accompagnato da immagini dei paesaggi visti e delle persone incontrate nel corso della trasferta. (Continua a leggere dopo la foto)

"E i giorni passano veloci, catturo bellezza e me la tengo stretta per paura di non averne mai più" scrive così Arisa postando la foto di una donna indiana che passeggia per le strade. Poi ecco che il pensiero le torna all'Italia e nello specifico alla città di Napoli, mentre pubblica l'immagine di una famiglia sul motorino. "Non so cosa stiano facendo ma mi sembrava interessante farvelo vedere. Se qualcuno di voi è appassionato di cultura e tradizione indiana e sa, c'illu", chiede alla rete, nella didascalia di un nuovo scatto. Una serie di post intervallati però da riflessioni e pensieri sull'amore, che continua ad aleggiare nella vita dell'artista come un fantasma del quale è difficile liberarsi. (Continua a leggere dopo le foto)

"Rehab" è d'altronde uno degli hashtag utilizzati dalla stessa Arisa nel corso del suo racconto. Una parola che letteralmente può essere tradotta dall'inglese come "riabilitazione" e che è stata scelta tra tante a indicare un percorso che, nelle intenzioni della diretta interessata, le permetterà di guarire dalle pene del suo cuore. I fan però non mancano di spronarla a non chiudersi in sé stessa, augurandole di trovare presto quell'amore che forse le è sempre sfuggito fino a questo momento. "Chissà che il prossimo non sia quello giusto" si augura un utente, inguaribile ottimista.

