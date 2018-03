La notizia della rottura tra i due era ormai nell'aria da parecchio tempo, confermata a più riprese dopo giorni di indiscrezioni. Tra la bella Eleonora Pedron e il deejay Tommy Vee l'amore è infatti arrivato al capolinea, senza possibilità di ripensamenti. A maggior ragione perché nella vita della showgirl italiana pare già esserci un altro uomo. Gli amanti dei ritorni di fiamma e delle storie dal lieto fine a sorpresa, però, farebbero meglio a mettersi l'anima in pace: Max Biaggi è ormai soltanto un ricordo lontano. Nelle scorse settimane il nome della Pedron era stato accostato a quello di Riccardo Grande Stevens, figlio dell'avvocato Franzo, storico legale della famiglia Agnelli. Ora, invece, ecco arrivare lo scoop lanciato dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, che parla di un altro uomo, un noto inviato del programma Mediaset Le Iene. Di chi si tratta? Stando a quanto si legge nella testata, il nuovo amore risponderebbe al nome di Nicolò De Devitiis, volto che il pubblico italiano ha già imparato a conoscere molto bene nel corso delle puntate della trasmissione. (Continua a leggere dopo la foto)

A confermare indirettamente la storia d'amore che lo lega ad Eleonora Pedron sarebbe stato lo stesso Nicolò De Devitiis. Come si legge nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, infatti, "i due in gran segreto hanno hanno trascorso un romantico weekend in casa di lei, vicino Monte Carlo. E lui sui social ha felicemente commentato #ammfattammore pensando di non essere scoperto, o meglio scoperti…". Tommy Vee, ex Grande Fratello, sarebbe dunque ormai alle spalle. Il deejay è stato tra l'altro vittima di recente di una delle burle ideate dalla coppia comica formata da Pio e Amedeo, andata in onda nel corso della prima puntata di Emigratis. (Continua a leggere dopo le foto)

A Emigratis, dopo Stefano De Martino, Pio e Amedeo hanno infatti preso di mira Tommy Vee, conosciuto dal pubblico del piccolo schermo soprattutto per la sua partecipazione al Grande Fratello. Durante la puntata si era parlato anche del suo legame con l'ex Miss Italia Eleonora Pedron oggi, a quanto pare, giunto però definitivamente la termine. Con Nicolò De Devitiis adesso la Pedron sembra davvero essere pronta a riscrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Non resta che attendere le prossime mosse della neonata coppia.

“Beccata con lui!”. Altro che Max Biaggi, Eleonora Pedron ha in mente ben altro. Dopo aver chiuso con l’ex gieffino Tommy Vee è infatti volata a New York insieme a uno degli uomini più in vista d’Italia per una vacanza, dicono, scoppiettante. Piccolo ‘particolare’, lui ha 25 anni più di lei