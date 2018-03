La passione dei vip per le auto di lusso non è certo una novità di questi anni, una lunga tradizione che vede puntualmente i personaggi dello spettacolo, italiani e internazionali, sfrecciare a bordo di bolidi dalle performance superlative. Una "fame" difficile da placare soprattutto per chi ama collezionare modelli e riempirsi il garage di quattro ruote fiammanti. Ultimo in ordine cronologico a mostrare i suoi ultimi acquisti è stato il marito di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, che delle supercar è da sempre stato grande amante e che ha aggiunto un altro goiellino a quelli già in suo possesso: una McLaren 720S dal valore di 265 mila euro, da poco acquistata e a bordo della quale è stato prontamente immortalato. Si tratta di un modello forte di 720 cavalli e capace di raggiungere la velocità di punta di 341 chilometri orari: un vero e proprio missile. D'altronde, le inclinazioni di Trussardi erano state già palesate al momento di scegliere il regalo per i 40 anni della bella moglie, protagonista assoluta dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. (Continua a leggere dopo la foto)

Per rendere speciale l'importante compleanno, un momento molto significativo per Michelle, la scelta di Tomaso era infatti ricaduta su una Porsche 911 Turbo S cabrio fucsia. Non proprio il classico regalino, insomma, un modo per ribadire quanto grande fosse il suo amore per la showgirl svizzera che in passato era stata legata al cantante Eros Ramazzoti. Le foto che vedono il 35enne di Bergamo a bordo della sua nuova McLaren sono comparse sul numero di "Chi" in edicola questa settimana, scatenando l'invidia virtuale di tanti utenti appassionati e qualche immancabile critica per il costo particolarmente elevato della vettura. Qualcuno, puntualmente, ha voluto intravedere dietro l'acquisto qualcosa di più.

Non è una novità, d'altronde, che le voci di una nuova gravidanza da parte di Michelle continuino a rincorrersi ormai a ritmo incessante. Le parole della stessa Hunziker, che aveva detto di sognare un maschietto per completare la famiglia già numerosa, avevano scatenato la fantasia di appassionati e giornalisti ed ecco che anche le recenti spese di casa Trussardi vengono lette come un modo per festeggiare un lieto evento del quale, però, manca ancora l'annuncio ufficiale. Qualche internauta si dice fiducioso, altri fanno notare che forse tra donne e motori stavolta potrebbe non esserci alcun tipo di correlazione, in barba ai proverbi.

