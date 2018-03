Nottata di paura per uno dei protagonisti di Ballando con le Stelle, rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale che aveva fatto inizialmente preoccupare non poco i fan in attesa di conoscere le sue condizioni di salute. Soltanto nelle ore successive sono arrivate le prime notizie in merito, chiarendo come stavano realmente le cose. Come riportato da Il Messaggero, infatti, protagonista della vicenda è stato Massimiliano Morra, che nell'ultima puntata dello show condotto da Milly Carlucci si era esibito in un ballo molto apprezzato dagli spettatori in coppia con Sara Di Vaira sulle note di "Una storia importante". Per fortuna il suo infortunio si è rivelato meno grave del previsto, facendo tirare a tutti un bel sospiro di sollievo. I dubbi sono ora soltanto relativi a una sua eventuale partecipazione al prossimo appuntamento del talent di Rai Uno, in programma il prossimo sabato e per il quale la sua presenza è a questo punto a rischio. Morra è stato sottoposto a una serie di accertamenti dopo l'incidente, alcuni dei quali si svolgeranno nelle prossime ore, ma è già tornato a casa. (Continua a leggere dopo la foto)

Stando a quanto si legge sulle pagine della testata italiana, è vigile ed è già in fase di ripresa. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Oltre che uno dei volti nuovi di Ballando con le Stelle, Morra è uno dei volti indiscussi delle fiction Mediaset: prima di iniziare a lavorare davanti alle telecamere, la sua bellezza lo aveva già fatto esordire nel mondo della moda. Poi la prima fiction, Pupetta, dove ha recitato insieme a Manuela Arcuri, con i giornali già a scomodare paragoni illustri definendolo l'erede di Gabriel Garko. In tv lo abbiamo visto anche nella serie Baciamo le mani- Palermo New York 1958, insieme a Virna Lisi e Sabrina Ferilli, grazie alla quale ha ricevuto l'Oscar dei giovani. (Continua a leggere dopo le foto)

Nel 2014 era stato nel cast di tre fiction di successo: Il peccato e la vergogna - Parte seconda, Rodolfo Valentino - La leggenda, entrambe accanto a Gabriel Garko, e Furore - Il vento della speranza, dove recitano anche Adua Del Vesco, Giuliana De Sio e Laura Torrisi. A proposito di Garko: tra lui e Morra sembra davvero esserci un legame indissolubile, due destini che continuano a intrecciarsi. Nel passato sentimentale di Massimiliano c'è infatti anche una storia d'amore con Adua Del Vesco, attualmente fidanzata proprio di Gabriel.

