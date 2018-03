La vicenda personale di Elena Santarelli ha commosso moltissimo. La showgirl a novembre ha voluto raccontare del periodo difficile che sta attraversando. Il figlio Giacomo, nato dal matrimonio con l'ex calciatore Bernardo Corradi, ad appena 8 anni deve combattere una battaglia difficilissima: purtroppo un brutto male lo ha colpito. Da principio la madre non è voluta entrare nel merito, ma poi ha deciso di dire che il bambino ha un tumore. La vita in famiglia non è stata più la stessa, ma Elena nei suoi aggiornamenti spiega che il piccolo è forte, che sorride e che nessuno di loro si arrederà mai. Intorno a questa vicenda ci sono stati moltissimi commenti. Molti fan hanno apprezzato il coraggio della Santarelli, altri invece sono stati molto critici nel giudicare la sua scelta di raccontare tutto. Sono piovute critiche impietose che forse hanno tenuto poco conto del fatto che Elena è una donna di spettacolo, ma è anche una donna e una madre. In queste ore sull'argomento è intervenuto anche Maurizio Costanzo che ha voluto sostenere la modella. (continua dopo la foto)

Sulle pagine di Nuovo Tv, nella sua rubrica settimanale sui fatti del momento, il giornalista ha speso parole molto belle nei riguardi di Elena Santarelli. Costanzo ha fatto sapere di non ritenere affatto inopportuno il comportamento della presentatrice di Latina. “Il caso della Santarelli - ha scritto il marito di Maria De Filippi - è diverso dagli altri. Mi rendo conto che ci possano essere genitori che si immedesimano nel racconto della showgirl perché magari stanno passando o hanno passato un calvario come il suo”. E poi ha aggiunto: “Insomma, la storia del piccolo Giacomo è permeata da uno spirito di condivisione. E non la trovo inopportuna”.





Insomma, Costanzo condivide i post di Elena Santarelli e non ha trovato inopportune le sue confidenze su Instagram. Anzi, il fatto stesso che Elena come personaggio pubblico si sia messa a disposizione dei fan con il suo racconto è encomiabile. Sul suo profilo Instagram risponde in prima persona alle domande e alle osservazioni di tanti genitori che le scrivono e che magari stanno attraversando un momento simile. Proprio rispondendo a una mamma è venuta fuori la malattia del figlio. “Jack non ha la leucemia ma il tumore”, con queste parole Elena ha svelato solo qualche settimana fa cosa sta mettendo a rischi la vita di Giacomo.

