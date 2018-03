Justine Mattera, 46 anni, si spoglia per Playboy. La showgirl ed ex moglie del compianto Paolo Limiti seduce e gli scatti per la famosa rivista sono da infarto. "Mi sento a mio agio in ogni cosa che faccio, mi piace cambiare, mi piace sfidarmi e se decido di fare qualcosa è perché mi piace e perché penso sia nelle mie corde e ci metto tutta la mia passione''. Nata negli Stati Uniti d’America, da più di 20 anni Justine si è trasferita in Italia dove è stata la protagonista di diverse trasmissioni di successo. La showgirl è stata la compagna di Paolo Limiti. In seguito i due si sono separati e la Mattera ha conosciuto l'imprenditore Fabrizio Cassata con il quale ha avuto due figli, Vincent e Vivienne Rose. ''Rimane il Paese che ho scelto e che amo follemente - ha detto la Mattera - anche con tutti i suoi paradossi e difficoltà burocratiche''. Un patto con il diavolo? Il segreto dell'eterna giovinezza? Vedere per credere. Le foto della celebre rivista per uomini la mostrano in perfetta forma per la gioia dei lettori: ventre piatto, lato b scolpito e pelle da 20enne. (Continua a leggere dopo la foto)

Nessun patto col diavolo, il suo fisico perfetto e ben scolpito è merito di Madre natura ma anche dello sport. ''Sono sempre stata una grande sportiva da ore e ore di allenamento, nuoto al liceo, nuoto sincronizzato e canottaggio all'università... La passione per la bici, quasi un'ossessione per questo sport, è nata qui in Italia grazie a mio marito... Due anni fa ho anche iniziato a correre e ho fatto una mezza maratona e un triathlon''. Un solo rimpianto per quella proposta di interpretare Marylin nei casinò a Las Vegas: ''All'epoca rifiutati perché ero fidanzata con un italiano. Anche dopo quando girai un film per la NBC mi chiesero di rimanere ma anche allora seguii il cuore. Quelli sono treni che passano una volta sola...''. (Continua a leggere dopo le foto)

Nata il 7 maggio 1971 a Rockville Centre, Stato di New York, negli Stati Uniti, la showgirl ha 46 anni ed è alta 164 cm. La sua famiglia è di origine italiana. Dopo essersi laureata in Letteratura alla Stanford University, la Mattera arriva in Italia. La sua prima tappa è la Toscana, dove lavora come modella e ballerina e grazie alla somiglianza con la mitica Marylin Monroe, approda nel mondo della televisione. Il grande successo arriva col programma ''Ci vediamo in tv'', condotto da Paolo Limiti, con il quale inizia una relazione e convola a nozze nel 2000. Il matrimonio si conclude due anni dopo con il divorzio.

“Sembra ieri. Love you”. Justine Mattera dice addio a Paolo Limiti, il conduttore ed ex marito della showgirl scomparso a 77 anni. Poche righe e una foto ”molto particolare” sui social