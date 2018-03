Accuse in diretta, accesi scambi verbali. E uno strascico che poi è proseguito anche sui social, allargando il numero di personaggi coinvolti nella polemica. Un caso che sta tenendo banco in queste ore e continua ad accendere micce nell'etere quello andato in scena nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il protagonista lui, Ivan Zazzaroni, uno dei giudici chiamati a valutare i concorrenti in gara e assegnare un voto alle loro esibizioni. Il motivo di tanto livore? Tutto è successo dopo che a danzare era stata la coppia formata dal concorrente Giovanni Ciacci e dal coach-ballerino Raimondo Todaro. Il primo è dichiaratamente gay, il secondo un volto molto noto della trasmissione. Come riportato da La Repubblica, Zazzaroni ha bollato la loro performance come "fuori contesto": "Non riesco a valutare, tant'è che forse non voto neanche". Il pubblico ha fischiato, la povera Milly Carlucci si è attivata per tentare di smorzare i toni sul nascere. Inutilmente: "Giovanni - ha aggiunto il giurato chiamando in causa Ciacci - secondo me ti sei un po' penalizzato scegliendo di ballare con un uomo". (Continua a leggere dopo la foto)

Questa edizione di Ballando è caratterizzata proprio dall'idea di comporre una delle coppie in gara con due uomini, scelta che aveva già scatenato delle discussioni. Già nel corso della prima puntata, una settimana fa, Zazzaroni aveva espresso dubbi nei confronti della novità. In più c'era stato il confronto a distanza tra l'altra giurata, Selvaggia Lucarelli, e il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi che aveva giudicato "imbarazzante e grottesco lo spettacolino del povero Raimondo Todaro". L'ennesimo siparietto ha spinto diverse personalità a intervenire sulla questione, a partire dal senatore Pd, Tommaso Cerno: "Omofobia senza giustificazioni contro la coppia Ciacci-Todaro, spero intervenga la vigilanza Rai".

"Ha ragione il neo senatore Tommaso Cerno: quella di Zazzaroni Ballando con le stelle contro la coppia Ciacci-Todaro è omofobia senza giustificazioni e dovrebbe intervenire la vigilanza Rai" ha dichiarato Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay Center. Chiamato in causa, Zazzaroni ha replicato a Cerno: "Caro Tommaso, ora basta però: ci conosciamo e ci siamo chiariti (spero) privatamente. Alimentare una polemica lanciando accuse fuori luogo (omofobo) è un insulto alla tua intelligenza. E alla mia. Accetto il giudizio negativo sulla mia valutazione, ma finisce qui. Omofobo, no". A quel punto è scattato l'invito a sorpresa: "Sono pronto a ballare con te a Ballando con le stelle per dimostrarti che il ballo tra uomini è più antico di quanto tu immagini. E per farti cambiare idea".

