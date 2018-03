L'abbiamo conosciuta quando splendida e flessuosa prestava la sua immagine nello spot di una marca di vodka, Randi Ingerman, è stata anche un'attrice. L'americana dallo sguardo sensuale ha recitato in Sotto il vestito niente 3 e Il grande inganno di Jack Nicholson. Poi nel 2006 ha preso parte al reality show la fattoria e nel 2009 alla fiction L’isola dei segreti – Korè di Ricky Tognazzi. Dopodiché è praticamente scomparsa dai radar della tv italiana e di lei non si è quasi saputo più nulla. Con la sua avvenenza è diventata una delle intramontabili icone sexy degli anni '90, ma oggi l'ex modella sta affrontando un momento molto difficile, legato alle sue condizioni di salute. Era il 2010, quando Randi ha dovuto dire stop al lavoro e si è allontanata dal mondo dello spettacolo per un grave motivo di salute. Tutto è iniziato con delle improvvise crisi di epilessia, da quel momento è iniziato un lungo cammino per capire da dove derivassero. “Ho avuto la prima crisi epilettica nel 2006 mentre partecipavo a un reality – ha dichiarato – e da allora ne ho avute oltre 140: in media, una al mese", aveva spiegato l'attrice. (continua dopo la foto)

"Ho cercato per anni una terapia - ha spiegato la Ingerman -, girando le migliori cliniche e incontrando i migliori dottori. Qualcuno mi ha anche consigliato di rivolgermi a uno psichiatra. Ma solo dopo 8 anni di ricerche vane, una dottoressa ha trovato la diagnosi: epilessia causata da malformazione del lobo temporale sinistro. Dovrei operarmi e togliermi un pezzo di cervello. Per ora, visti i rischi ed effetti collaterali dell’operazione, ho detto di no”. Una situazione gravissima che ovviamente le ha provocato un forte senso di paura e malessere, anche perché Randi è mamma di Ettore il figlio che ha avuto dall'ex marito Luca Bestetti. Ma la malattia purtroppo non è stata l’unica cosa che le ha minato la carriera, la Ingerman ha dovuto affrontare anche altri problemi. (continua dopo le foto)





La showgirl infatti ha subito una lunga serie di drammi familiari, come la morte della nipotina, allattata al seno dalla madre sieropositiva. E poi la scomparsa del padre e del fratello, per overdose. Tragedie che non le hanno impedito di rimettersi in discussione. Trovando un difficile equilibrio, a 50 anni la bella Randi non si dà per vinta: fa ancora sport, suona il flauto e fa meditazione. Ha creato inoltre una linea di cosmetici e di strumenti da cucina ed è diventata madrina della Federazione Italiana Epilessia. Una donna molto coraggiosa che ha deciso di lottare con forza e coraggio.

