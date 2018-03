Una notizia che ha rattristato tutti. Carolyn Smith, la presidente di giuria del programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, ha di nuovo il cancro. Era stata una gioia sapere che lei aveva vinto, ma purtroppo c'è stata una ricaduta. La donna, coraggiosa e pronta a lottare ancora, ha raccontato su Instagram la sua battaglia contro il cancro al seno: un nemico che credeva di aver sconfitto ma che invece è tornato. “Buongiorno, voglio presentarvi una nuova amica. Lei e io – donne – facciamo un mazzo così a quel bastardo che ha deciso di rientrare dentro al mio corpo. Basta: non ha ancora capito chi sono. Lo caccio fuori. Un bel sorriso…”. L'ex ballerina non è intenzionata a darsi per vinta, il suo scopo è anche quello di dare l'esempio a tutte quelle donne colpite da questo brutto male. Sabato 17 marzo Carolyn è stata ospite di Eleonora Daniele a Il sabato italiano, palco dal quale ha voluto mandare un messaggio importante al pubblico: bisogna avere fiducia nell'efficienza della medicina italiana, formata da specialisti dotati di caratura internazionale. La Smith ha spiegato che grazie ai controlli continui ha scoperto il ritorno dell''intruso'. (continua dopo la foto)

Carolyn ha spiegato di trovare la giusta carica anche nel sostegno della famiglia e dei suoi cani. Nel corso dell'intervista ha fatto notare di essere allenata e pronta a combattere la sua battaglia, rivelando che, durante il periodo natalizio, ha avuto un grave problema ai polmoni e che, dopo essersi rivolta ai medici, ha capito quale fosse l'origine del problema. La Smith non si è rassegnata affatto e continua ad affrontare la malattia usando, tra gli hashtag, anche #wonderwoman. I fan nei commenti la incoraggiano e sono tutti con lei. E lei combatte sempre come una leonessa, decisa a lottare ancora e a sconfiggere per la seconda volta il male. “Io credo in me stessa, qualsiasi intruso che è entrato nella mia vita, l’ho sempre affrontato con serenità. C’è il momento di paura ma ho sempre reagito. Me l’ha insegnato mia madre". (continua dopo le foto)





Il calvario di Carolyn è iniziato nel febbraio di due anni fa. "Sono malata, non mi nascondo", era il titolo della prima intervista rilasciata a Vanity Fair in cui la Smith raccontava la sua battaglia, "Io non ballo da sola" quello della seconda, pubblicata poco dopo la fine della terapia. Poi è uscito il libro, Ho ballato con uno sconosciuto (edito da HarperCollins Italia) in cui, pagina dopo pagina, quasi come fosse un diario, la coreografa raccontava nero su bianco la sua la lotta 'all’intruso', quell’ospite inatteso – e per nulla gradito – che ha fatto irruzione nella sua vita, stravolgendogliela. Oggi Carolyn Smith riprende la sua battaglia, continuando a testimoniare e a mobilitarsi.

