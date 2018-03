Se voleva essere fedele allo spirito del suo nuovo album, intitolato Fatti Sentire, Laura Pausini ha trovato decisamente la maniera migliore. La cantante, per l'occasione, ha infatti riservato addirittura un aereo Alitalia per l'incontro con la stampa, un'organizzazione degna di una star a tutto tondo. Un evento che in realtà ha avuto i suoi contrattempi, come raccontato da Davide Desario sulle pagine de Il Messaggero, con i microfoni a fare le bizze e il wi-fi che viene e va. Ma che è stato comunque l'occasione per parlare tanto dell'ultimo lavoro dell'apprezzatissima artista, che vanta fan in tutto il mondo, quanto della sua vita privata, con domande che hanno interessato un po' ogni argomento e alle quali la Pausini non si è sottratta. Partendo da una frecciatina niente male rivolta agli Stati Uniti per spiegare il motivo dell'assenza di sue performance in quel di Cuba nel corso degli anni: "Non sono mai andata a cantare a Cuba perché se lo fai poi dopo le radio di Miami non ti passano e i discografici quindi non te lo permettono". (Continua a leggere dopo la foto)

Laura è poi passata a un argomento che, in questi, non manca mai e attira puntualmente le morbose attenzioni tanto dei fan quanto degli addetti ai lavori: il sesso. "Non ho mai fatto una ciulata e via ma in una delle nuove canzoni ho voluto immaginare se mi succedesse". E ancora: "Perché inizio tour da Roma? Perché a Roma ci vivo e ci faccio l'amore". Il concerto al Circo Massimo avrà due date a luglio (20 e 21) dove però verrà installato una sorta di anfitetatro con passerella per far vedere bene a tutti lo show soprattutto da seduti. "Il mio pubblico ha almeno 40 anni e spesso ha figli come me. E io non ce la farei a vedere un concerto in piedi da lontano con un bambino in braccio". (Continua a leggere dopo le foto)

Laura ha poi rivelato: "Ho difficoltà a stabilire la scaletta del nuovo show perché i miei fan non vogliono le mie hit ma io se vado a un concerto di un cantante le vorrei sentire le sue canzoni più conosciute". Sulla politica: "Di politica non vorrei parlare perché faccio la cantante. Ma anche perché non c'ho capito un ca..o. Come tutti d'altronde. Non c'ha capito un ca..o nessuno. No?". Infine la mancata ospitata a Sanremo: "Sono state insinuate cose brutte. Ci sono stata male giorni. Escludo categoricamente di andare il prossimo anno".

