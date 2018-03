Una relazione che in queste ultime settimane aveva tenuto banco sulle testate di gossip, quella tra Al Bano e Loredana Lecciso, della quale non è ancora del tutto chiara la natura e che secondo alcune testate sarebbe arrivata al suo capolinea, dopo due figli insieme e un rapporto che sembrava poter resistere davvero a tutto. La reunion artistica con Romina Power aveva secondo molti fanno innervosire non poco l'esuberante Loredana, e in molti già parlavano di una storia che, dopo tanti anni belli passati insieme, si era inevitabilmente incrinata. In attesa di capire quali saranno effettivamente gli sviluppi della vita sentimentale dei due, ecco però arrivare una notizia che ha spiazzato un po' tutti e che riguarda proprio la Lecciso, pronta a una vera e propria svolta nella sua carriera lavorativa. Un nuovo inizio al quale si è detta pronta a dedicarsi anima e corpo. La showgirl sarà infatti Maria Maddalena in uno spettacolo teatrale che andrà in scena a Lecce e che si intitolerà "Le ultime parole di Cristo". (Continua a leggere dopo la foto)

Una notizia che è stata diffusa in anteprima proprio in queste ore dal settimanale Di Più, come sempre informatissimo sulle vicissitudini delle star italiane. Un'anticipazione in merito è arrivata dalla regina dei palinsesti Mediaset, Barbara D'Urso, che nel corso di Pomeriggio Cinque ha parlato della scelta di Loredana e della nuova avventura che sta per iniziare. La conduttrice ha anche rivelato di avere un video esclusivo, che però ha preferito non mostrare. Un modo, forse, per attirare l'attenzione degli spettatori e far crescere l'attesa, così da poter tornare sull'argomento in futuro, magari in un'altra puntata del programma o a Domenica Live. (Continua a leggere dopo le foto)

"Tutte le mattine faccio due ore di prove con la compagnia" ha raccontato Loredana al settimanale diretto da Sandro Mayer. Un'indiscrezione che è arrivata proprio mentre era a sua volta Barbara D'Urso stessa a finire al centro di voci di un'improvvisa svolta nel corso della propria carriera, il ritorno della dottoressa Jo. Voci che però la diretta interessata ha rispedito al mittente, almeno momentaneamente, dicendo che non c'è ancora nulla di sicuro: "Non è ancora certo, Sandro vuole portarmi fortuna" ha spiegato la D'Urso.

