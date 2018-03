Chi sognava un ritorno di fiamma a sorpresa dei Brangelina dovrà, purtroppo, iniziare a mettersi l'anima in pace. Almeno per ora, senza precludere qualche scherzo del destino che però, a quanto pare, al momento è decisamente improbabile. Mentre tanti fan si auguravano infatti una riconciliazione tra il bel Brad e la sua Angelina, ecco arrivare la notizia che proprio lei, la Jolie, non sarebbe rimasta single troppo a lungo. La star negli scorsi mesi si era detta tutta dedita alla famiglia e agli impegni lavorativi, senza spazio per un altro uomo nella sua vita. E invece, a quanto pare, ecco che il suo cuore avrebbe cominciato a battere di nuovo per qualcuno. A rivelarlo, un anno e mezzo dopo la rottura choc di una delle coppie più famose della storia di Hollywood, è stata la testata Radar Online, sempre particolarmente attenta alle vicende dei vip internazionali e informatissima sulle loro vicissitudini private. Il sito scrive di un nuovo flirt nato tra la bella 42enne e Garrett Hedlund, anche lui attore 33enne. Ancora un flirt nel mondo dello spettacolo, insomma. (Continua a leggere dopo la foto)

Garrett Hedlund è famoso per aver iniziato a lavorare fin da giovanissimo a grosse produzioni. Quando era ancora un ragazzo, il regista Wolfgang Petersen lo aveva infatti arruolato nel ruolo di Patroclo per il film Troy. Nel 2006 era stato Murtagh in Eragon, per poi ritagliarsi un ruolo da protagonista in Tron Legacy. Nel 2012 aveva conosciuto Kirsten Durst sul set di On The Road, adattamento del romanzo di Jack Kerouac Sulla Strada, e con lei aveva intrecciato una relazione durata la bellezza di cinque anni, fino al 2016. Garrett e Angelina avevano incrociato per la prima volta le rispettive strade nel 2014, dividendo il set del film Unbroken. E qualcuno insinua che un interesse fosse scattato già all'epoca. (Continua a leggere dopo le foto)

Come riportato sempre da Radar Online, "la coppia si è piaciuta subito, ma naturalmente allora l'attrice premio Oscar per Ragazze interrotte era impegnata con Pitt che avrebbe sposato il 23 agosto dello stesso anno". Oggi, però, entrambi si sono ritrovati single e così ecco scoppiare la scintilla tra il bell'attore e la mamma fresca di separazione dallo storico partner. "Hanno iniziato a scambiarsi email e poi sono passati ai messaggi per arrivare a un incontro a cena - ha rivelato una fonte anonima al sito di gossip - È Garrett che sta facendo tutte le mosse! Da parte sua Angelina è incredibilmente lusingata e si sta godendo le attenzioni di Garrett. È come avere accanto un Brad più giovane e passionale. Sarebbe una bella rivincita romantica per lei!".

