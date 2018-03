Bella, brava, spigliata, sempre ferratissima. Uno dei volti del piccolo schermo più amati dagli appassionati di sport nostrani, che la seguono sempre con attenzione tributandole continui omaggi, alle volte finendo per esagerare un po' con il tono dei complimenti. E che era finita, suo malgrado, al centro di un vero e proprio scandalo nei mesi scorsi, quando alcune sue foto a luci rosse erano state hackerate e messe in giro in rete da alcuni pirati informatici. Immagini subito diventate virali nonostante una pronta denuncia alla polizia postale per fermare la diffusione incontrollata di quel materiale che privato era e privato sarebbe dovuto rimanere. Parliamo, ovviamente, di Diletta Leotta, giornalista catanese e volto noto di Sky dove il suo volto è associato ormai da tempo agli speciali sulla Serie B, seguitissimi dai nostri calciofili. Proprio parlando di lei, ecco che in queste ore è andato in scena un incredibile (e volgarissimo) fuori onda che ha lasciato a bocca aperta gli utenti. Tutto è successo nel corso di un dibattito (in teoria) calcistico sul canale TopCalcio24. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel corso della puntata in onda sulla rete, legata ad Antenna 3 e TeleLombardia, ecco saltar fuori delle parole vietate ai minori sulla Leotta: a pronunciarle Davide Russo De Cerame, che evidentemente pensava di non essere ripreso in quel momento. E invece, il fuori onda è stato diffuso successivamente, cliccatissima sui social. La conversazione parte già con toni sopra le righe: "La Diletta ha un bel cavallo". E ancora, "noi uomini mangiamo con gli occhi", "è tutta rifatta", "chissà poi com'è una volta che ce l'hai nel letto, magari è pudica". Un crescendo rossiniano degno di un salotto dell'alta nobiltà dei tempi andati, che degenera definitivamente di lì a poco, scadendo definitivamente nello squallore. (Continua a leggere dopo le foto)

#TopCalcio24

Minuto 01:13

Durante un fuori onda, il marchese Davide Russo de Cerame esprime la sua profonda stima per la sua collega Diletta Leotta pic.twitter.com/pXntb1wEvg — I Cross Di Candreva (@IcrossDiCandrev) 16 marzo 2018



Di fronte all'ipotesi di una Leotta "pudica", ecco infatti De Cerame sbottare: "Una che fa quelle foto lì? Pudica? Ma quale pudica, dai. Quella è una maiala. Le piace il ca***". Rispondendo alle accuse mosse da un utente che aveva rilanciato il segmento in rete, sulla vicenda è accaduto Fabio Ravezzani, che pur prendendosela con lo sconosciuto che aveva postato il video ha chiesto scusa alla diretta interessata: "Un fuori onda andato alle 4 del mattino per un errore di marcatura dell'emissionista (in diretta c'era pubblicità) diffuso poi sul web da vermi come lei. Pessima conversazione privata, comunque, e mi scuso a nome di tutti con una collega molto brava e preparata". Il danno ormai era però fatto e la trasmissione è stata inondata di critiche.

