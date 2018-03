Un periodo davvero felice, questo, per Silvia Provvedi. Prima, la cantante ha potuto finalmente riabbracciare fuori dal carcere il suo Fabrizio Corona, un incontro puntualmente immortalato dalle telecamere e diventato virale sui social. Poi la soddisfazione di aver conquistato la finale di Dance Dance Dance in coppia con la sorella Giulia. Ora, è proprio il fidanzato a darle un'altra piccola gioia, tributandole omaggio con un tatuaggio da poco realizzato e che è allo stesso tempo una promessa d'amore e il giusto tributo per una ragazza che gli è sempre rimasta accanto anche nei momenti più bui. A pubblicare le immagine, anch'esse popolari nel giro di poche ore, è stata la stessa Provvedi. Corona ha realizzato il disegno sulla mano destra, riproducendo la faccia dell'artista alla quale è legato sentimentalmente. "Sempre sulla mano…" è, non a caso. la didascalia che Silvia ha scelto per accompagnare lo scatto pubblicato attraverso il proprio profilo, senza specificare di preciso quando e perché è stato realizzato l'originale tatoo. (Continua a leggere dopo la foto)

Corona, d'altronde, non può pronunciarsi in merito visto che il suo ritorno in liberà coincide con l'affidamento in comunità terapeutica e che tra le regole da rispettare per evitare un rientro anticipato in carcere c'è proprio quella di evitare contatti con i media. In molti sottolineano però come il tatuaggio sembra l'ennesimo passo avanti per una coppia che pare essersi unita più che mai di fronte agli ostacoli. La stessa Provvedi aveva d'altronde spiegato a Verissimo i dettagli del loro ritorno sotto lo stesso tetto: "Voglio che rispetti tutte le regole, per ora fa una vita regolare, segue gli ordini dei giudici, sta con suo figlio, ceniamo insieme. Io ho voglia di serenità". (Continua a leggere dopo le foto)

Silvia aveva poi parlato anche del futuro dei due, sostenendo di non voler correre troppo e tenere i piedi per terra senza però rinunciare a qualche sogno nel cassetto: "So che i rapporti possono finire, che le cose possono cambiare. Per ora non penso al matrimonio, magari il prossimo anno, più in là, ora ho bisogno di godermi il momento, di pensare a Silvia". La Provvedi aveva poi scherzato sul fatto che un figlio, di qui ai prossimi mesi, potrebbe anche arrivare, specificando però di non essere affatto incinta.

“Corona deve tornare in carcere”. Fulmine a ciel sereno, le motivazioni della procura che stanno già dividendo i fan e l’opinione pubblica