Il caso del momento sembra, almeno per ora, essersi chiuso. Parliamo ovviamente del canna-gate andato in scena all'Isola dei Famosi 2018, che ha animato quasi da solo le prime puntate del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Un episodio sul quale si sono concentrate non solo le attenzioni del pubblico, con le antenne drizzate di fronte alle indiscrezioni che continuavano a susseguirsi di giorno in giorno, ma anche quelle di Striscia La Notizia, più volte intervenuto sulla vicenda. Il tg satirico ha in ultimo diffuso anche un audio che vede Francesco Monte, il grande accusato, ammettere fra le righe di aver consumato stupefacenti prima dello sbarco in Honduras, come sostenuto a più riprese da Eva Henger con delle dichiarazioni che avevano fatto scoppiare la miccia. Archiviata la vicenda, chissà se solo momentaneamente, ecco però il programma di Antonio Ricci continua a tenere i naufraghi nel mirino. Nel corso dell'ultima puntata, infatti, si è defilato un nuovo caso che potrebbe far nascere l'ennesima polemica di questa già parecchio tormentata edizione. (Continua a leggere dopo la foto)

Tutto è iniziato dopo la segnalazione di una serie di spettatori particolarmente attenti che hanno fatto notare come ai concorrenti venisse fatto recapitare del cibo che, stando alle regole del gioco spiegate dalla produzione negli anni, non doveva in realtà essere presente sull'Isola, senza alcuna prova da superare per ottenere la preziosa ricompensa. Nello specifico, a essere favorito sarebbe Elena Morali, che sta condividendo la speranza di rientrare in gioco dopo l'eliminazione con Rosa Perrotta, fatta fuori nell'ultima puntata. Pare che un pesce le sia stato fatto arrivare improvvisamente già senza vita, con tanto di incauta frase in cui Elena si lascia scappare un "me l'hanno attaccato" lasciando intendere che l'animale sia stato sistemato da qualcuno sul suo amo. Una ricostruzione fatta già in passato, sempre davanti ai microfoni di Striscia, dall'ex naufraga Giulia Calcaterra: la campionessa di ginnastica aveva infatti spiegato come nel 2017 fosse stato fatto arrivare un polpo a Raz Degan, coccolato dalla produzione. (Continua a leggere dopo le foto)

Parole confermate da un esperto ittico che ha visionato il filmato della pesca miracolosa di Raz, sostenendo che il polpo fosse già morto. Neanche il tempo, dunque, di rispondere alle tante accuse piovute sul programma dopo il caso Monte ed ecco che Alessia Marcuzzi potrebbe trovarsi a breve a dover fare i conti con nuove accuse. Non manca chi, però, inizia a sospettare che dietro le tante incursioni del tg satirico dalle parti del reality show possa nascondersi qualcosa. Striscia sembra avere davvero un conto aperto con l'Isola e considerando che in passato il Gabibbo & co si erano concentrati su MasterChef, altro programma prodotto da Magnolia, il pensiero è che Antonio Ricci possa avere il dente avvelenato.

