Brad Pitt, ma sul serio? L'ultima indiscrezione sul divo di Hollywood è una bomba. Ed è talmente grossa che si stenta a crederci. Eppure dopo essere stata lanciata dal Sun ha già fatto il giro del mondo. Pronti? L'attore forse più desiderato di sempre dice addio al sesso. Cosa? Eccolo il voto di castità che non ti aspetti: stando a quanto rivela sempre il Sun la scadenza è fissata a un anno. Quindi Brad ha deciso di rinunciare alla compagnia femminile, mettiamola così, per 12 mesi. Il termine finale del fioretto è il 18 dicembre prossimo e la data non sarebbe affatto casuale. Quel giorno l’ex marito di Angelina Jolie spegnerà 55 candeline. Domanda: per quale motivo? "Brad si sta davvero mettendo in regola - ha rivelato la fonte informata al Sun - Si sta preparando, sta mangiando in modo sano e ha eliminato gli alcolici. È stato in coppia per quasi tutta la sua intera vita adulta. Ora che è single, sta facendo cose che in precedenza non era in grado di fare". Già, la ragione di questo addio temporaneo al sesso è da ritrovare proprio nel divorzio dalla Jolie. (Continua dopo la foto)

Lo stesso Pitt non ha mai negato che quella separazione gli è stata fatale. Dopo l'addio ad Angelina e il distacco forzato dai sei figli (Maddox, 16 anni, Pax, 14, Zahara, 13, Shiloh, 11, e i gemelli Vivienne e Knox, 9), l'attore ha cambiato decisamente rotta. Quel settembre 2016 per lui è stato "quasi come morire". Da lì la voglia di una vita tutta nuova. Ha quindi detto addio all’alcol, ai red carpet mondani e alle uscite fino all’alba. Non solo. Ha iniziato a scolpire, modellare la creta e meditare nel suo nuovo appartamento di Malibu, dove vive con il bulldog Jacques. Ha adottato un'alimentazione salutista a base di succo di mirtillo, tè matcha e altri ingredienti che fanno bene alla salute. (Continua dopo le foto)

Il voto di castità per un anno rientrerebbe quindi nel nuovo programma di vita stilato dal divo. E, a ben guardare, dall'annuncio della separazione da Angie nessuno ha più visto l'attore affiancato da una donna (qualche rumor di possibile flirt a parte, ma niente di serio né, tantomeno, di confermato). È voluto rimanere in disparte, impegni di set permettendo. Ma non è passato inosservato il comportamento di Brad al party hollywoodiano per gli Oscar. Ricordate? In quell'occasione il divo ha rifiutato di posare in foto con attrici e fan, consentendo l'unico scatto 'in rosa' alla sua storica manager Cynthia Pett-Dante. C'è da dire, però, che anche la sua ex storica, Jennifer Aniston, ora è di nuovo single. Molti, ovvio, sperano nel ritorno di fiamma che avrebbe del clamoroso. Ma, a questo punto, toccherà aspettare il 19 dicembre…

