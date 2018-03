Un risultato, quello arrivato dalla tornata elettorale dello scorso 4 marzo, che meglio di così per lui non si poteva davvero immaginare. In attesa di conoscere le dinamiche che porteranno alla formazione del nuovo governo e i partiti che saranno compresi nell'esecutivo, non si può infatti negare che tra i veri vincitori delle elezioni c'è sicuramente il leader della Lega Nord Matteo Salvini, che ha portato il partito ai suoi massimi storici e che è ora atteso a giornate importanti e impegnative, quelle che vedranno il presidente Mattarella consultarsi con le principali figure del nostro Paese prima di assegnare l'incarico. Tra un'ipotesi e l'altra, come se ne susseguono a ritmo serrato nel corso di queste settimane, ecco però che i riflettori si sono spostati ora da Salvini alla sua dolce metà, la giornalista Elisa Isoardi, che dopo un lungo silenzio ha scelto finalmente di rompere il ghiaccio e parlare dell'accaduto e del futuro. Per farlo, ha scelto le pagine del settimanale Oggi, attraverso il quale ha deciso di dire la sua, a partire dalla soddisfazione per i risultati ottenuti dal compagno. (Continua a leggere dopo la foto)

"Sono orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me - si legge sull'ultimo numero della rivista uscita in edicola - È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore. Una donna, per quanto in vista, deve sempre dare luce al suo uomo. E la luce, il sostegno, la vicinanza spesso si danno arretrando. Stando nell'ombra". Va bene, dunque, l'entusiasmo per i tantissimi voti ottenuti da Salvini nel corso delle recenti elezioni. Ma proprio per questo Elisa ha scelto di allontanarsi dai riflettori, evitando pericolose ingerenze e lasciando a Matteo la ribalta in un momento allo stesso tempo bello e delicato per lui. (Continua a leggere dopo le foto)

Parole che sicuramente non erano scontate e sulle quali gli utenti già si interrogano in rete, discutendo sulla bontà della sua scelta. Oggi riporta anche una confidenza fatta ad alcuni amici dalla stessa Isoardi: "Non è detto che il potere aiuti. A volte le donne di uomini influenti sono meno privilegiate di quel che si pensi. Devono dimostrare più di altri. Devono scrollarsi di dosso l'etichetta del privilegio. Ma, alla fine, chi fa bene e con amore il proprio lavoro verrà sempre premiato. La qualità vince sempre".

Matteo Salvini: età, altezza, peso e vita privata. L’ex moglie Fabrizia, poi la compagna Giulia e l’attuale amore (Elisa Isoradi). I figli Federico e Mirta: tutte le curiosità sul leader della Lega