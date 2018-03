Ci sono argomenti che, più di qualsiasi altro, riescono puntualmente a scatenare riflessioni e polemiche negli spettatori del nostro piccolo schermo. Uno di questi, indubbiamente, è la questione dei gettoni di presenza che gli ospiti ricevono per la loro partecipazione a noti programmi televisivi. Soldi che solitamente vengono spesi per personaggi capaci di generare a loro volta guadagni ma che, quando sono troppi, finiscono per far storcere il naso, se non infuriare nel vero senso della parola. Un tema tornato di stretta attualità dopo l'ultima puntata di Domenica Live, durante la quale l'attore Lorenzo Crespi aveva parlato di vip che ricevono l'equivalente dello stipendio di un impiegato per mostrarsi sotto le telecamere. Barbara D'Urso, in evidente imbarazzo, aveva cercato di correre ai ripari parlando di semplici rimborsi spese, ma i commenti al veleno sui social erano comunque fioccati. Tanto per citarne uno, "Un gettone di presenza a #domenicalive vale circa 10 affitti di 600€!! Cioè 6000€ per una presenza. Vergognatevi!!". Sulla questione, che continua a tener banco, è ora intervenuto il giornalista Filippo Facci. (Continua a leggere dopo la foto)

Attraverso le pagine di Libero Quotidiano, Facci ha spiegato: "La stragrande maggioranza delle persone va in tv assolutamente gratis, anzi, pagherebbe per farlo. La maggior parte delle produzioni televisive, infatti, paga solo il viaggio e l'eventuale pernottamento, che si cerca di evitare. Dipende dalle produzioni, ricche o povere, e anche dalle emittenti". Facci ha poi spiegato che nelle trasmissioni politiche solitamente nessuno viene pagato, in quelle di intrattenimento dagli alti ascolti sì. "Si è letto che Valeria Marini - conclude Facci - per ogni ospitata percepisca 7mila euro, Anna Falchi 3500, Serena Grandi 2000 come Lory Del Santo: altre come Francesca Cipriani, Karina Cascella e Francesca De Andrè (che non proprio tutti conoscono) si accontenterebbero di 500 euro.(Continua a leggere dopo le foto)

"Parentesi personale: io prendevo 1000 euro ma sono soldi che le tasse tagliano esattamente a metà, soldi comodi per chi magari abiti a 7 minuti di auto da Cologno Monzese come il sottoscritto. Poi il rapporto si interruppe di comune accordo, anche perché cercai di picchiare una persona in diretta. Ci sono dei settimanali scandalistici secondo i quali Belen Rodriguez e Gabriel Garko prendono dai 12 ai 20mila euro a puntata: tanti in assoluto, ma, calcolando il seguito che hanno, non pare neanche strano. Altre indiscrezioni: 1000 euro per Asia Nuccetelli (boh) e Cristiano Malgioglio, 3000 per Sgarbi e Platinette, poi le cifre cambiano a seconda del programma".

