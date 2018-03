Come sappiamo la famiglia di Elena Santarelli sta attraversando un periodo veramente difficile. Il piccolo Giacomo di appena 8 anni ha un tumore. Per diverso tempo sono state avanzate ipotesi sulla malattia del bambino, tra cui la leucemia, dal momento che la showgirl non era voluta entrare nel merito. Poi proprio la diretta interessata, rispondendo a una follower su Instagram ha confessato quale sia la malattia del figlio. Sono tante le mamme che stanno attraversando un momento simile che si rivolgono a Elena e lei con una serenità e una forza incredibili sta cercando di dare il suo sostegno. Un affetto che ogni giorno le torna indietro, amici e fan sono vicini a lei e al marito Bernardo Corradi in questa fase così drammatica. Nell'ultimo post pubblicato dalla modella, la vediamo con in mano un uovo di Pasqua e nella lunga didascalia spiega di cosa si tratta. "L’uovo che vedete in foto - scrive Elena - è dell’associazione Heal. Heal Onlus è fondata da famiglie di bambini colpiti da tumori cerebrali e da medici, infermieri e biologi che quotidianamente operano a favore della cura e della ricerca nell'ambito della neuro-oncologia pediatrica". (continua dopo la foto)

A seguito di questo messaggio, molti fan hanno manifestato ulteriormente la loro vicinanza alla Santarelli in questi giorni, aderendo con entusiasmo al progetto Heal. L’associazione a favore della cura e della ricerca nell'ambito della neuro-oncologia pediatrica, infatti, ha lanciato una raccolta fondi che, anche grazie all'appello di Elena, ha raggiunto subito una larga fetta di contribuenti. A queste persone, oggi, Elena Santarelli rivolge la propria gratitudine e, in un lungo messaggio su Instagram, ringrazia tutti quelli che hanno partecipato. Alle stesse persone che le sono state vicine virtualmente Elena, però, adesso chiede anche di aiutarla a farle voltare pagina. “Grazie alle adesioni al progetto Heal -scrive la Santarelli su Instagram - a tutti quelli che mi scrivono forza e coraggio vorrei dire da amica virtuale che io sono forte, coraggiosa e sorridente”. (continua dopo le foto)





Poi sempre nello stesso messaggio, ha aggiunto: “Non mi lascerò travolgere dalla tristezza […] so benissimo che devo essere positiva, solare etc. etc…”. La Santarelli ha voluto anche sottolineare quanto importante sia per lei pensare anche ad altro in questo momento. La showgirl, infatti, ha concluso il suo appello dicendo: “Il post sulle uova di Pasqua ha generato una catena di affetto virtuale che mi ha scaldata ma allo stesso tempo da ora in poi almeno su Instagram vorrei cambiare tema […] vorrei leggerezza”. La vita giustamente prosegue con gli alti e bassi di una situazione così difficile e per questo Elena ha voluto ringraziare tutti, ma anche cercare di trovare uno spazio per altro.

Ti potrebbe interessare anche: “È questa è la malattia di Giacomo…”. Elena Santarelli lo confessa. Da mesi il figlio della showgirl è ricoverato per un brutto male e fino ad oggi aveva voluto mantenere il più stretto riserbo. Ma adesso ha deciso di dire tutto. “Il mio amato bambino…”