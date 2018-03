La malattia del figlio di Elena Santarelli ha sconvolto tutti. Era il 30 novembre scorso quando l'amata showgirl ha ammesso via social di stare attraversando un periodo difficilissimo, il più brutto della sua vita. La causa di questo immane dolore è la malattia diagnosticata al figlio Giacomo di appena 8 anni. La conduttrice televisiva non ha mai voluto specificare di cosa si trattasse, ha voluto mantenere il riserbo sul male contro il quale sta lottando il suo primogenito. Di tanto in tanto su Instagram qualche aggiornamento. In uno degli ultimi post pubblicati appare una foto in cui assieme al marito Bernardo Corradi stanno facendo una videochiamata con il loro bambino che ormai da tempo è ricoverato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma: un'immagine che ha commosso moltissimo i follower. Tanta la solidarietà da parte dei fan, ma anche da parte di tanti amici e personaggi dello spettacolo. In queste ore Elena ha voluto rivelare di cosa soffre il figlio, con delle parole molto dolci e piene d'amore nei riguardi del suo cucciolo che come dice lei stessa: "Giacomo è forte e solare come sempre, più forte di me e mio marito, la sua forza è la nostra forza". (continua dopo la foto)

"L’uovo che vedete in foto è dell’associazione Heal. Heal Onlus è fondata da famiglie di bambini colpiti da tumori cerebrali e da medici, infermieri, biologici che quotidianamente operano a favore della cura e della ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica" ha scritto Elena nel post. Dal post si comprende che il figlio di Elena Santarelli è affetto da un tumore al cervello e non da leucemia come si era da principio sospettato. Tra l'altro la showgirl lo ha confermato anche tra i commenti. "Non ha la leucemia, ma un altro tumore. Capisco la tua sofferenza. Anzi se posso voi siete più forti di noi che dovete stare tanto tempo in ospedale senza tornare a casa. E questo rende tutto ancora più difficile", ha risposto Elena.





La Santarelli, con garbo ed eleganza ha inoltre commentato la replica di un’altra mamma che ha spiegato di avere un bimbo malato di soli undici mesi: "Mi dispiace tanto. La tua piccola non parla e questo peggiora le cose secondo me. Jack mi parla e forse è più semplice per noi". Tanti sono anche i complimenti che Elena riceve, per la forza con la quale sta affrontando la dolorosa vicenda: "Se mi avessero detto mesi fa ‘tuo figlio dovrà combattere contro il tumore’ avrei risposto come te – spiega Elena –. Ma posso assicurarti che ti sale una forza che neanche ad oggi riesco a spiegarmi". Infine tra le tante mamme che chiedono quali siano stati i sintomi riscontrati da Giacomo, la Santarelli chiosa: "Non è la sede giusta. Quando deciderò di fare un’intervista ne parlerò. Ogni malattia ha i suoi sintomi. Creerei panico a molte mamme se scrivessi dei sintomi di mio figlio".

