Il dramma di Lorenzo Crespi prosegue senza sosta. Solo qualche giorno fa sul suo profilo Instagram l’ex attore aveva denunciato la sua difficile situazione, dovuta a problemi di salute. Una malattia ai polmoni gli ha impedito in questi anni di lavorare, dal 2014, e adesso si trova in condizioni di indigenza. “Non sono riusciti a organizzare il ricovero per oggi. Dicono domani mattina perché ci devo stare almeno tre giorni e mi devono rivoltare come un pedalino e in tutto questo indovinare dove dormo stanotte?? La gente è disumana... Perdi fiducia in tutto e in tutti”, scrive l’uomo su Twitter. Tutto ha avuto inizio nel 2010, dopo una difficile partecipazione a Ballando con le stelle, un'infezione mal curata gli ha fatto passare le pene dell'inferno. Circa due anni fa Crespi aveva detto che le cose stavano iniziando ad andare meglio e che stava iniziando una collaborazione con un’associazione di volontariato guidata dal Capitano Ultimo, ma negli ultimi giorni Lorenzo ha detto di stare ancora male e ha chiesto aiuto. Intanto proprio il Capitano Ultimo, su Twitter, ha lanciato un appello per lui: “Costruiamo una dignità, una rivincita, una speranza per @lorenzocrespi2 passa parola, un lavoro, una opportunità, per un grande uomo, x un grande attore, x un fratello” scrive, allegando un numero di telefono. (continua dopo la foto)

Crespi nel suo ultimo post su Instagram, ripreso dalla stampa, si era detto disperato, ma pronto a combattere ancora, ma aveva accusato senza precisare il motivo Barbara D’Urso, ma ora ha fatto un passo indietro “Mi rimetto e la prima cosa che faccio torno subito a #domenicalive: nessuno si potrà mai permettere di mettere discordia tra me e quella famiglia... L'affetto tra me e Barbara e troppo grande, più grande di qualsiasi articolo di giornale. Se giornali ancora si possono chiamare”, ha twittato. Poi nuovi appelli disperati in cui spiega che il suo ricovero è stato rimandato e che al momento non ha dove dormire. Inoltre Crespi lamenta il fatto di essere stato abbandonato da tutti.





Altra notizia che aveva destato un certo interesse riguarda una sua possibile candidatura con Forza Nuova. "Candidato con forza nuova? Può darsi". Ad un sito locale che dà la notizia di una sua candidatura, opo che ieri in un post su Instagram aveva elogiato il segretario FN Roberto Fiore come «l'unico che mi sta dando una mano”, Crespi in un altro tweet commenta così: «Può darsi, sì può darsi... E se accadrà sarà anche grazie al mio fraterno amico Giuseppe Iacono che mi ha trovato oggi casa a Messina”. Su Instagram invece Crespi è più esplicito, e pubblica articoli e conferme sul suo nuovo ruolo politico proprio con Forza Nuova: non è chiaro se sia una strategia per tenere l'attenzione su di sé, date le sue difficili condizioni.

