Il ruolo di semplice inviato pare iniziare ad andare stretto a Stefano De Martino, inviato speciale dall'Honduras in questa edizione 2018 dell'Isola dei Famosi condotta dall'infaticabile Alessia Marcuzzi. Nel corso della puntata di lunedì 5 marzo, infatti, l'ex marito di Belen Rodriguez ha svestito momentaneamente i suoi panni abituali per indossare quelli di ipnotizzatore. Un modo forse anche per omaggiare Giucas Casella, costretto ad abbandonare l'avventura a causa dei problemi di salute che lo avevano afflitto nell'ultimo periodo. Così, ecco scattare il bizzarro siparietto che ha visto Stefano tentare di stregare la solita Francesca Cipriani, già protagonista di un siparietto analogo. De Martino non è però riuscito nell'intento e anzi ha finito per rendersi protagonista di una gaffe che gli ha attirato contro diverse critiche da parte degli spettatori, al solito molto attento. Una caduta di stile bella e buona che è stata implacabilmente sottolineata sui social, scatenando l'ennesima (a questo punto forse immancabile) polemica. (Continua a leggere dopo la foto)

Tutto è successo quando la Cipriani ha deciso di lasciarsi ipnotizzare per vincere le proprie paure e partecipare a una prova che, in caso di successo, avrebbe garantito un premio importante, il raddoppio del budget a disposizione del gruppo. Prima del gioco, ecco allora De Martino iniziare a toccare la naufraga imitando quando fatto in passato da Giucas Casella, spiegando alla Marcuzzi che proprio il prestigiatore gli aveva insegnato qualche trucco del mestiere e che stava tentando di mettere in pratica quanto appreso. "Con le galline ha funzionato, vediamo se anche con lei riesco..." si è lasciato sfuggire l'ex ballerino di Amici. Una frase che non è per niente piaciuta a chi era in ascolto. (Continua a leggere dopo le foto)

La Cipriani lì per lì non se l'è affatto presa, facendo anche il verso dell'animale per ironizzare un po'. Ma il pubblico l'ha vista come una pesante offesa nei confronti della bombastica showgirl. "Non sei per niente simpatico" si legge così sui social subito dopo l'accaduto. E ancora "Che battuta squallida". Insomma, dopo un inizio molto convincente che aveva portato a De Martino i favori degli spettatori, ecco che il rapporto sembra essersi leggermente incrinato. In molti si sono augurati che esperimenti del genere non abbiano un seguito, invitando Stefano a limitarsi a fare l'inviato e lasciar perdere la comicità.

“Ridicolo. Stai zitto!”. Stefano De Martino, la frase che lo demolisce. Le parole del ballerino sull’Isola dei Famosi non sono passate inosservate, un insulto bello e buono che ha scatenato le proteste dei telespettatori