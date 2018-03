Una nuova occasione che potrebbe rivelarsi davvero preziosa quella capitata tra le mani di Cecilia Capriotti, prima fatta fuori da L'Isola dei Famosi 2018 a causa di un televoto avverso e ora finita tra le fila dei naufraghi che sperano di imbarcarsi di nuovo nell'avventura capitanata da Alessia Marcuzzi e dal suo fido scudiero Stefano De Martino. La showgirl, nonché attrice e modella, è attesa ora a una dura sfida, proprio contro quei concorrenti che come lei sono in lotta per un ripescaggio che alla fine garantirà a solo due di loro di tornare a godere del sole e delle spiagge dell'Honduras. Ecco, allora, che dopo lo sbarco di Filippo Nardi e di Paola di Benedetto sull'isola segreta hanno fatto il loro arrivo anche la stessa Capriotti e Nadia Rinaldi, accolte con gioia dai loro compagni. Insomma, un avanti e indietro non da poco per la bella 42enne, prima tornata in Italia e poi di nuovo in volo, neanche il tempo di disfare le valigie. In attesa di capire come andrà a finire questo avvincente ballottaggio, tanto per rimanere in tema elezioni, ecco però che Cecilia non ha perso occasione per lasciarsi subito andare a confessioni sopra le righe. (Continua a leggere dopo la foto)

Poco dopo il suo secondo sbarco in Honduras, infatti, la Capriotti ha subito potuto riassaporare il calore dei compagni, che l'hanno salutata con grande affetto. Il tempo di rendersi conto di essere ancora insieme sotto gli occhi delle telecamere e la showgirl si è aperta, raccontando quanto combinato durante i giorni, pochi in realtà, che l'avevano vista tornare in patria convinta di aver salutato per sempre il reality. A partire dalla sua vita privata, anzi privatissima: parlando agli altri naufraghi Cecilia si è infatti fatta scappare delle rivelazioni davvero intime confessando dei dettagli "piccanti" del suo incontro col compagno Gianluca Mobilia in Italia. A raccontare tutto è Velvet Gossip sulle sue pagine. (Continua a leggere dopo le foto)

Cecilia è legata a Gianluca da ormai 4 anni e da lui ha avuto anche da poco una bambina. "Tornare, a livello psicologico, è un trauma: ho mangiato la torta, ho rifatto l'amore con il mio fidanzato. Non sai che è successo! Dopo quattro anni insieme le abbiamo fatte un po' tutte e quindi ho voluto stupirlo. L'ho picchiato, gli ho dato due schiaffi pensando così magari si eccita". Così Cecilia ha confessato che dopo essere tornata dall'avventura da isolana ha voluto provare a stuzzicare un po' la fantasia sessuale del compagno per provare "qualcosa di diverso dopo anni di convivenza". Gianluca però non sembra aver apprezzato particolarmente l'iniziativa della compagna. La showgirl ha infatti continuato raccontando la reazione sbalordita della sua dolce metà: "Vedo lui che si ferma e mi fa: Cecilia ma chi ti ha consigliato?".

