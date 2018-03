'Donna Martin', ma che sta succedendo? La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno dagli Stati Uniti. È iniziato tutto così, il primo marzo scorso, con una chiamata alle forze dell'ordine: al telefono si è parlato di una donna "con disturbi mentali" che stava "infastidendo i vicini". La polizia è arrivata subito. La casa in questione è quella di Tori Spelling, indimenticabile Donna Martin di Beverly Hills 90210. E, come si è scoperto poi, è stata proprio lei ad allertare gli agenti di Los Angeles. L'ufficiale Drake Madison ha poi confermato a People che si è trattato solo di un "incidente domestico" e che "nessun crimine" è stato commesso. Ci ha pensato il sito di gossip TMZ, come scrive Vanity Fair, ad aggiungere un paio di dettagli: sarebbe stata proprio l'attrice a chiamare la polizia, perché pensava che ci fosse qualcuno che stava cercando di introdursi nella sua villa, ma alla fine si è scoperto che era solo il marito, Dean McDermott, che stava rientrando a casa. Pare che ultimamente la figlia del produttore della serie cult anni Novanta non stia bene. Tori, 44 anni, 5 bambini piccoli e un matrimonio difficile ma che è sopravvissuto a tradimenti vari, stia attraversando un periodo molto complicato. (Continua dopo la foto)

I magazine americani dicono che Tori Spelling sarebbe sull'orlo di una crisi di nervi: "È molto stressata, destreggiarsi tra cinque bambini piccoli, il lavoro e il matrimonio non è per niente facile, è prossima a un crollo", ha rivelato una fonte a People, appena uscita la notizia dell'intervento della polizia a casa dell'attrice, a Los Angeles. "L'ultimo anno – continua la fonte - è stato davvero difficile per Tori. Ha un sacco di pressione e stress, con i bambini, il lavoro e il suo matrimonio […] Lei interiorizza molta della sua ansia e sa che non è salutare per lei. Certo che alla fine arriverà ad un punto di rottura". (Continua dopo le foto)





Questo "incidente domestico" arriva dopo anni di tensione per Tori e Dean. Si sono sposati 11 anni fa ma hanno superato tradimenti (che lui ha confessato in tv) e il rehab (sempre di Dean) per "disintossicarsi dal sesso"; hanno provato a dare vita a un "reality di famiglia" come terapia e poi si sono riconciliati. E hanno sfornato il quinto figlio, Beau, un anno. Gli altri sono Finn, 5, Hattie, 6, Stella, 9, e Liam, quasi 11. In tempi non sospetti, l'attrice aveva confermato di aver finalmente ricucito lo strappo con il marito e di aver ricostruito la loro famiglia: "È stato uno dei momenti peggiori della nostra vita, ma è stato anche uno dei momenti migliori. Non cambierei nulla perché se non avessimo iniziato a parlare forse non saremmo qui oggi".

"Mamma unicorno". Se l'ultima volta che avete visto Tori Spelling (cioè Donna di Beverly Hills 90210), lei era in questo modo, sappiate che oggi di quell'immagine, resta ben poco. Ha deciso di 'farlo' e si è mostrata tutta fiera. Eccola