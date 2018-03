Un'indiscrezione che continua a fare il giro dei social, quella lanciata dal settimanale Chi e che sta tenendo impegnati nella formulazione di ardite teorie gli appassionati de L'Isola dei Famosi. Non bastassero il "canna-gate", il maltempo, i malori e le liti, ecco infatti che a infiammare quest'edizione 2018 del reality show è arrivato anche un bello scandalo a luci rosse, con la testata a raccontare di un incontro focoso e appassionato andato in scena tra due naufraghi prima, però, dello sbarco in Honduras. La nottata di passione si sarebbe infatti consumata nella villa, la stessa costata cara a Francesco Monte additato da Eva Henger di aver introdotto nella struttura degli stupefacenti, dei quali avrebbe poi fatto uso. La domanda delle domande, a questo punto, non può essere che una: chi, tra i concorrenti, si è lasciato andare alla passione consumando in fretta e furia prima che il gioco (e le telecamere) entrasse nel vivo? Qualche aggiornamento in merito, in realtà, è arrivato proprio in queste ultime ore. (Continua a leggere dopo la foto)

A Ultime dall'Isola, il programma in onda su Mediaset Extra, la conduttrice Emanuela Gentilin ha infatti intervistato Valerio Palmieri, fidato collaboratore di Alfonso Signorini, che ha rivelato che non esistono video di questo avvicinamento tra i due naufraghi. Tutto pare sia infatti avvenuto lontano da obbiettivi poco desiderati, anche se a quanto pare alcuni dei vip arruolati per l'edizione annuale del reality si sono accorti dell'accaduto. Se qualcuno si farà avanti, insomma, potremmo saperne di più: "Dovrebbero dirlo gli altri, altrimenti non sapremo mai come sono andate davvero le cose" ha puntualizzato il giornalista del settimanale Mondadori, che ha paragonato questa storia allo scandalo che qualche anno fa ha coinvolto Belen Rodriguez e Rossano Rubicondi. (Continua a leggere dopo le foto)

Come si legge nel numero di Chi da poco uscito in edicola, che per primo ha alzato il sipario sull'accaduto rendendo noti i fatti ai lettori, "tra i tanti scandali che hanno colpito questa edizione dell'Isola dei famosi ce n'è uno che non è ancora saltato fuori. Pare che tra due naufraghi, occupatissimi sentimentalmente in Italia, durante la permanenza in Honduras sia scattata, di notte, una piccola luce di passione. La scintilla sarebbe stata fermata quasi sul nascere. Quasi…". Chi sono i due naufraghi? Che ci sia stato davvero un rapporto, come ormai si legge ovunque, o soltanto delle effusioni tenere? I naufraghi non single, per la cronaca, sono Amaurys Perez, Alessia Mancini, Nino Formicola, Elena Morali, Franco Terlizzi e Rosa Perrotta. Tra quelli che sono già stati eliminati, Cecilia Capriotti, Eva Henger, Giucas Casella e Chiara Nasti.

