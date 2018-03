A guardarla così riconoscerla risulta veramente difficile anche per gli spettatori più attenti, quelli che difficilmente dimenticano un volto passato sul piccolo schermo italiano. Eppure sotto quel caschetto, la tuta da ciclista e gli occhiali da sole si nasconde una ragazza che a lungo è stata tra i sogni proibiti del nostro pubblico maschile. Di chi si tratta? Della bellissima Marina Graziani, ex velina di Striscia la Notizia che proprio grazie alla fortunata trasmissione satirica in onda su Canale 5 aveva conosciuto la notorietà. L'irresistibile bionda faceva all'epoca coppia con Roberta Lanfranchi nell'edizione 1996/97 del programma, tornando poi sempre insieme alla collega a ballare scatenata insieme al Gabibbo anche nel 1998/99. Il primo vero banco di prova per quella che all'ora era una giovanissima con il sogno nel cassetto di sfondare nel mondo dello spettacolo, dopo aver preso parte ad alcuni concorsi di bellezza. Quasi vent'anni che però non hanno cancellato il sorriso contagioso e la sensualità della Graziani dai ricordi degli appassionati. (Continua a leggere dopo la foto)

Oggi, eccola tornare alla carica e raccontare la sua sorprendente, nuova vita attraverso le pagine di Tutto, testata alla quale ha deciso di raccontarsi in un'intervista. Dopo Striscia la Notizia, infatti, la carriera di Marina in televisione è proseguita tra alti bassi, protagonista in ruoli diversi di programmi come Fuego e Donnavventura Vip. Insieme alla compagna di sempre, Roberta Lanfranchi, ha anche presentato due edizioni estive di Paperissima Sprint, senza disdegnare un salto nel mondo del cinema dove è stata diretta da Vincenzo Salemme durante le riprese di Ho Visto le Stelle. L'ex velina ha deciso di parlare di sé, a partire dalla sua vita privata rimasta misteriosa in questi ultimi anni. (Continua a leggere dopo le foto)

"Anche se ho 40 anni - spiega infatti la Graziani parlando della maternità fin qui sempre rimandata - non sono una persona che vuole un figlio a tutti i costi. Forse non ho avuto la relazione giusta". L'ex velina è poi tornata a parlare delle sue aspirazioni e degli impegni ai quali sta dedicando in questo momento il suo tempo: "Volevo diventare una campionessa di judo ed anche se ho intrapreso strade artistiche diverse, lo sport si è riproposto molte volte nella vita. In questo momento sono impegnata con Bike Channel su Sky". A giudicare dai suoi ultimi scati, la bici sembra calzarle davvero a pennello.

“Thais Wiggers: un sogno”. Come è cambiata l’ex velina di Striscia la Notizia. Da anni la bellissima brasiliana ha abbandonato la tv e di lei non si è più saputo nulla. Oggi la triste notizia