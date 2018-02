Un inizio di puntata davvero col botto quello dell'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che come sempre non ha mancato di suscitare scalpore e creare le solite, immancabili polemiche. Le sorprese non sono tardate ad arrivare, anzi: pronti via ed ecco subito Alessia Marcuzzi, come sempre pepatissima al timone di comando, annunciare che il programma ha subito una piccola prolunga e avrà quindi una puntata in più. Subito dopo, però, ecco che Mara Venier si è resa protagonista di una gaffe non banale. Anticipando in parte il contenuto dello show si è infatti detta contenta "per la notizia della serata extra, molto meno per l'abbandono di Giucas Casella". Imbarazzo generale, silenzio. Daniele Bossari si è messo le mani in faccia, iniziando a ridere per nascondere la tensione. La Marcuzzi, disperata, ha cercato di sdrammatizzare in diretta, fingendo che la notizia fosse di poco conto. Il danno, però, ormai era fatto, con gli spettatori a commentare subito in rete quanto ascoltato pochi minuti prima, ovviamente a loro volta spiazzati. (Continua a leggere dopo la foto)

La Marcuzzi si è limitata a far trapelare che dietro l'addio di Giucas Casella, ormai anticipato dalla Venier e che non aveva senso fingere fosse un segreto, ci sarebbero le condizioni di salute del naufrago, evidentemente tali da non permettergli di proseguire l'avventura in Honduras sotto l'occhio interessato di Stefano De Martino e del resto dei compagni. La stessa Mara, una volta fatta mente locale, si è messa le mani davanti alla bocca, mimando così la vergogna per il clamoroso errore commesso e mordendosi metaforicamente la lingua per quanto detto. Il pubblico in studio ha applaudito, apprezzando comunque il tentativo di sdrammatizzare un po'. Alessia ha chiesto a quel punto se ci fossero altre anticipazioni da fare, visto l'andazzo, confermando poi che il concorrente dovrà lasciare l'isola per le sue condizioni dopo un parere medico. (Continua a leggere dopo le foto)

Mara Venier a quel punto ha deciso di proseguire con il teatrino e anche più avanti, nel corso della puntata, ha ribadito quanto detto "quanto mi dispiace per Giucas" tra le risate generali visto il danno ormai fatto. La serata è proseguita a quel punto con una lunga discussione sul caso del momento, il cosiddetto (e ormai celeberrimo) "canna-gate" che ha visto coinvolto Francesco Monte che ha poi deciso di escludersi volontariamente dall'Isola. Al pubblico e ai partecipanti è stato mostrato un video inedito che mostra Eva Henger parlare della vicenda già durante un confessionale registrato nel corso della prima settimana.

“Il video rivelazione sul caso Monte”. Le immagini inedite in diretta all’Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi per la prima volta messa di fronte al filmato fin qui rimasto segreto. Un altro colpo di scena su Francesco che svela la verità sull’accadut