Un caso che continua a rimbalzare di continuo (forse troppo) sui social, il cosiddetto canna-gate che ha portato all'autoesclusione di Francesco Monte dall'Isola dei Famosi 2018 dopo le accuse di Eva Henger sul consumo di droga. E sul quale erano già arrivate forti indiscrezioni, con il sito Anticipazioni.tv a lanciare nelle scorse ore l'ipotesi di un comunicato affidato in diretta ad Alessia Marcuzzi per fare chiarezza, ancora una volta, sull'accaduto. Sulla vicenda, d'altronde, le accuse e i sospetti continuavano ormai ad accumularsi, con Striscia la Notizia a scavare a fondo e a lanciare un audio misterioso attraverso lo studio di Barbara D'Urso. Tanto, troppo clamore. Tale da spingere la povera conduttrice del reality show, alla fine, a prendere la decisione di tornare ufficialmente sull'accaduto. Alessia ha così esordito prima annunciando che l'Isola avrà una puntata in più e poi, dopo aver presentato gli ospiti in studio, è tornata sulla questione dopo essersi definita scherzosamente "una Signora in Giallo". La Marcuzzi ha poi parlato di Andrea Marchi, capo progetto Magnolia presente sull'Isola e citato spesso da Striscia nella vicenda, e lo ha chiamato sotto le telecamere (sempre dall'Honduras) per raccontare la sua versione dei fatti. (Continua a leggere dopo la foto)

A quel punto è emerso che nella casa, prima dello sbarco, nessuno si era lamentato dell'uso di droga da parte di Monte. "Poi Eva Henger - ha spiegato Marchi - nominata da Francesco durante la prima settimana ha tirato fuori questa storia in confessionale. Un confessionale del quale è stata avvisata la produzione, anche se anche Alessia inizialmente non era stata informata visto che in quel momento non c'era la possibilità di un contraddittorio. Eva subito dopo ha chiesto di parlare con me". A quel punto sono state mostrate le immagini della Henger che, il 23 gennaio, si dice dalla nomination ricevuta da Francesco. Poi affonda: "Ero già stata sorpresa quando l'ho trovato insieme a ... a fumare canne in casa". (Continua a leggere dopo le foto)

Il nome dell'altro naufrago chiamato in ballo è stato censurato in diretta. Eva ha poi aggiunto di essere stata invitata a fumare, rifiutando, e che forse quello aveva portato Monte a nominarla per ripicca o perché spaventato all'idea che raccontasse l'accaduto. Marchi ha poi aggiunto che comunque non esistono immagini di Francesco intento a fumare e che il naufrago ha sempre negato le accuse. A quel punto Mara Venier ha invitato lo stesso Monte a farsi vivo in studio per chiarire davvero, prima che le cose si facciano ancora più imbarazzanti, un appello rilanciato dalla stessa Marcuzzi.

