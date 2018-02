Lutto gravissimo per Bill Cosby, indimenticabile star della sit-com I Robinson. L'attore, che suo malgrado è noto anche per le numerose accuse di molestie sessuali ai danni di 60 donne – fatti che sarebbero avvenuti fra il 1965 e il 2008 -, ha perso un'altra figlia. La notizia è apparsa sui siti americani lunedì 26 febbraio, ma la scomparsa della donna era avvenuta già da tre giorni. Aveva solo 44 anni Ensa e, stando a quanto si è appreso, è morta per problemi renali. Non è un errore aver scritto che Cosby ha perso un altro figlio perché tanti anni fa, nel 1997, l'attore aveva già detto addio all'unico figlio maschio che aveva avuto dalla moglie Camille. Ennis, 27 anni, venne ucciso durante un tentativo di rapina mentre in autostrada, vicino a Los Angeles, stava cambiando una gomma forata della sua auto. Ennis fu raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla testa che si rivelò fatale. Per quell'omicidio, nel 1998, il 18enne ucraino Michail Marchasev fu condannato all'ergastolo, ma famiglia Cosby chiese che non fosse applicata la pena di morte. Pare che il giovane avesse avvicinato Ennis per sottrargli del denaro, per poi sparargli perché "si era mosso troppo lentamente". (Continua dopo la foto)

Bill e Camille Cosby sono sposati dal 1964. Hanno avuto cinque figli, e per loro avevano scelto tutti nomi che cominciavano con la 'E': Erika, Erinn, Ennis, Ensa, Evin. E adesso, dopo Ennis, anche Ensa se ne è andata. "La famiglia Cosby ringrazia tutti per le preghiere per la loro adorata e bellissima Ensa", scrivono i Cosby in un comunicato stampa divulgato dalla CNN. Chi ha seguito la vicenda giudiziaria di Bill, si ricorderà di Ensa perché tra tutti i fratelli era stata quella rimasta più vicina al famoso attore tv, sostenendolo e difendendolo a spada tratta quando sono venute a galla le numerose accuse contro di lui. Ensa ha sempre sostenuto la sua innocenza dicendo che "il razzismo ha giocato un ruolo importante nello scandalo". (Continua dopo le foto)

All'epoca dei fatti, interrogata in merito alle presunte responsabilità del padre, Ensa aveva dichiarato: "Sono una persona molto privata ma per il bene di mia figlia e della mia famiglia non posso più tacere. Mio padre è stato vittima di un linciaggio di carattere razzista. Credo che il razzismo abbia giocato un grosso ruolo in tutti gli aspetti di questo scandalo. Mio padre è stato pubblicamente linciato dai media. La mia famiglia, mia figlia, i miei nipoti hanno assistito inermi quando si fingeva di proteggere i diritti di alcuni, ma ignorando quelli di altri e esponendo bambini innocenti a queste scioccanti accuse contro qualcuno che è stato sempre amorevole e gentile con loro. Tutto ciò è crudele". Bill Cosby è stato sottoposto a giudizio l’anno scorso, ma la giuria non è riuscita a trovare un accordo e il giudice ha dichiarato nullo il processo. Un nuovo processo dovrebbe tenersi nel prossimo mese di aprile.

Piccola Rudy (de I Robinson) ma che bellezza! Ve la ricordate tutti la figlia televisiva di Bill Cosby, vero? Beh, ovviamente oggi è cresciuta e anche molto cambiata. Ed ecco cosa combina e perché è al settimo cielo