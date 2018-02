Massimo Boldi a 'Domenica Live' si lascia andare e racconta gli anni di “lite” con Christian De Sica. Quello che è emerso ha a dir poco spiazzato tutti i fan cresciuti con i loro film. Massimo Boldi inizia così: "Ma posso litigare con Christian io? È stato solamente il periodo di quando son rimasto vedovo, ho avuto un momento difficile della mia vita, volevo capire tante cose e non ho rinnovato il contratto con De Laurentiis, volevo provare a fare il produttore e così ho fatto. Vuoi chiamare Christian in diretta? Chiamalo". Nessun problema e nessuna rottura dunque in un’amicizia che dura da anni. "Io e Christian andavamo a prendere le nostre mogli, quando erano giovanissime, al mare e andavamo in macchina. Christian aveva una Rolls vecchissima e andavamo". E ora si guarda avanti. Forse, di nuovo insieme. "Stiamo cercando di trovare un’idea, non è facile… Mi auguro di tornare a fare un film con Christian. Sarei felicissimo". Notizia bomba, quindi. (Continua a leggere dopo la foto)

Massimo Boldi, durante l'intervista di Domenica Live, ha parlato del suo rapporto attuale con Christian De Sica, dopo la separazione artistica avvenuta nel lontano 2005. Ironicamente, Boldi ha esordito, affermando che la lite con De Sica è stata tutta una messinscena. Successivamente, l'attore ha ammesso le difficoltà vissute dopo la morte della moglie Marisa e ha dichiarato di essere alla ricerca di una nuova idea da poter sviluppare proprio insieme a De Sica per un eventuale nuovo film insieme. "Io e Christian abbiamo trascorso una vita insieme. Tra me e Christian, era tutto concordato! Per 15 anni, abbiamo giocato e ci siamo divertiti così...". (Continua a leggere dopo le foto)

Massimo Boldi è stato ospite di Domenica Live al fianco della moglie Loredana De Nardis e delle tre figlie, Manuela, Micaela e Marta. La famiglia di certo è stato sempre motivo d'orgoglio per il comico, che di recente ha rivelato al settimanale Gente di voler mettere in cantiere un altro rampollo. "Un Cipollino tutto mio", come ha ironizzato Boldi, appena diventato nonno grazie alla nipote Vittoria ed ora in via di valutazione per un ritorno al ruolo di padre. Loredana del resto è 30 anni più giovane di Massimo Boldi, che invece si avvia verso i 73 anni.

