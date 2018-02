Che ci sia un ritorno di fiamma all'orizzonte per Francesco Monte? No, niente Cecilia Rodriguez, dalla quale la separazione pare essere ormai definitiva. Parliamo infatti di un possibile ritorno dell'ex naufrago, che ha lasciato l'Isola dei Famosi da poco, negli studi di Uomini e donne. A far nascere il sospetto è stato il diretto interessato che ha mostrato uno scatto realizzato all'interno dei camerini degli studi Mediaset. A una prima occhiata, sembrerebbe proprio uno dei quei spazi dedicati proprio al programma di Maria De Filippi. Subito i fan hanno notato la cosa, iniziando a farsi domande sul perché della sua presenza nel noto programma. Monte potrebbe prendere parte a qualche altra trasmissione di Canale 5? Al momento non è dato saperlo. Francesco ha per ora limitato le sue apparizioni tv a una puntata di Verissimo, alla quale ha preso parte poco dopo il rientro in Italia a seguito delle accuse ricevute in Honduras e che lo hanno spinto a lasciare volontariamente l'edizione 2018 de L'Isola condotta da Alessia Marcuzzi. (Continua a leggere dopo la foto)

Finora ha però preferito evitare qualunque tipo di confronto con Eva Henger, la donna che l'ha accusato di aver consumato stupefacenti prima dello barco. Per ora Monte ha girato al largo dallo studio de L'Isola, dove avrebbe potuto incontrare l’ex naufraga a sua volta eliminata. Ed ecco che le domande dei fan, nelle ultime ore, sembrano incessanti. Il camerino dove ha fatto il selfie pare sia proprio quello di Uomini e Donne. Ma non solo: a confermare ciò ci pensa l'agenzia del fratello Stefano, la quale ha condiviso un video rivelando di essere negli studi Titanius in via Tiburtina. Che Francesco abbia ricevuto a sorpresa un invito dalla De Filippi? (Continua a leggere dopo le foto)

Presto per saperlo ufficialmente. Nonostante la sua storia d'amore con Cecilia Rodriguez sia finita, Francesco difficilmente potrebbe tornare nel trono classico. Infatti, nelle ultime settimane ha dichiarato di provare un forte interesse nei confronti della naufraga Paola Di Benedetto. Monte starebbe aspettato di vedere l'ex Madre Natura di Ciao Darwin lontano dalle telecamere. Dunque, non potrebbe iniziare una nuova esperienza nel programma che l'ha reso noto nel mondo della televisione. Più probabile una semplice sorpresa per i telespettatori. Non è la prima volta che Maria De Filippi ospita gli ex partecipanti del trono classico in studio.

