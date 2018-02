Una delle protagoniste assolute del Festival di Sanremo 2018, se non la vera e propria star grazie alla sua capacità di occupare il palco in maniera mai banale e sempre appassionante, con quel sorriso contagioso che ha tenuto gli italiani incollati allo schermo per tutta la durata della kermesse musicale. E d'altronde lei, Michelle Hunziker, è per distacco uno dei volti più amati della nostra televisione, mattatrice assoluta ogni volta che le si presenta l'occasione di dar sfoggio della sua simpatia genuina. Oggi, archiviata con successo l'esperienza nella Città della Canzone, eccola però tornare a far parlare di sé per un terribile episodio che l'ha vista protagonista in passato e del quale soltanto ora la showgirl svizzera ha trovato il coraggio di parlare. A riportare la notizia è Libero Quotidiano: la Hunziker ha infatti deciso di approfittare dei microfoni del Maurizio Costanzo Show per tornare su un'angosciante esperienza che l'ha vista nel ruolo di vittima insieme alla figlia Aurora Ramazzotti, 21 anni, nata dall'unione con il cantante Eros alla quale Michelle era stata a lungo legata. (Continua a leggere dopo la foto)

Michelle, oggi legata a Tomaso Trussardi, si è fatta coraggio e ha aperto il suo cuore senza più nascondersi: "Sì, adesso posso raccontarlo perché è passato un po' di tempo anche se questa cosa è abbastanza pericolosa. A marzo - ha detto - un anno fa, è arrivata un'email con un ricatto, un tentativo di estorsione dove mi è stato detto che se non avessi pagato una cifra entro una data, avrebbe acidificato Aurora...". Parole che hanno profondamente scosso lo stesso Maurizio Costanzo, che sentendo l'ospite pronunciare quelle frasi atroci ha chiesto ulteriori spiegazioni per fare chiarezza sul caso. "In che senso acidificato? Buttato l'acido addosso?" ha chiesto il conduttore. (Continua a leggere dopo le foto)

Michelle ha così confermato quanto detto, visibilmente scossa: "Esatto - ha risposto la Hunziker - l'acido in faccia... loro volevano che pagassi in bitcoin... ho vissuto un dramma". Una notizia che ha scosso molto anche i fan della bella svizzera, nonostante lei stessa abbia chiarito che per fortuna ormai il peggio è passato e che di quel brutto episodio non resta nella sua vita altro che uno spiacevole ricordo. In tanti hanno infatti voluto manifestare attraverso i canali social la propria vicinanza alla showgirl e alla figlia, che proprio nei giorni scossi aveva girato alla madre messaggi affettuosi dicendosi fiera di lei.

