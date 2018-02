Galeotti furono i social network, capaci di interrompere un idillio fin qui abbastanza solido tra la sempre bella Maria Grazia Cucinotta e i suoi sostenitori virtuali, sempre pronti a sottolinearne bellezza e simpatia a ogni occasione. Almeno finora, perché l'ultima uscita della star, una gaffe bella e buona in realtà, le ha attirato contro critiche a non finire (alcune anche decisamente volgari ed esagerate). Tutta colpa di un bello scivolone geografico, o meglio paesaggistico, saltato fuori dopo la pubblicazione di una foto comparsa sulla pagina ufficiale dell'attrice. Se a postarla in rete sia stata direttamente lei o qualcuno che cura i suoi account non è dato saperlo. Fatto sta che all'improvviso ecco comparire la Cucinotta, splendida come sempre, a figura intera, con alle spalle un panorama soleggiato e mozzafiato. Uno scatto realizzato probabilmente durante la scorsa estate e che è stato poi accompagnato da una didascalia che spiegava meglio il contenuto e puntualizzava la location dell'istantanea: "Ricordi di Taormina ….. la Sicilia nel cuore ….Baciiii". Niente di strano, potreste pensare fin qui. E invece apriti cielo. (Continua a leggere dopo la foto)

Ecco, infatti, che all'occhio di alcuni utenti particolarmente esperti e puntigliosi è subito balzato un dettaglio non da poco, che ha fatto saltare il banco. Come evidenziato nei commenti da più persone, quello alle spalle della Cucinotta non è infatti un paesaggio raffigurante l'isola di Taormina, bensì un'altra isola campana, Ischia. La foto, dunque, da semplice ricordo si è trasformata in una specie di foglio delle elementari su cui tutti i i fan dell'attrice si divertono a rimarcare con penna rossa l'errore commesso, secondo alcuni particolarmente grave e per altri meno. Come sempre succede in questi casi, a fronte di una gaffe obbiettivamente innegabile, la cosa è presto sfuggita a tutti di mano. (Continua a leggere dopo le foto)

Ecco che addirittura intervengono pagine dedicate all'isola di Ischia e in pochi minuti la cosa si trasforma in uno sfottò globale all'attrice, con qualche sfumatura di disappunto misto ad indignazione. "Cara Maria Grazia Cucinotta la splendida veduta alle tue spalle è Lacco Ameno. Baci dall'isola di Ischia" si legge nel commento della pagina "Isola Ischiaverde", e ancora "Questa è Ischia…meno male che hai la Sicilia nel cuore!", come ha scritto un utente, fino a qualche consiglio più diretto: "Cambia staff". Alla fine, tra una critica scherzosa e qualche insulto gratuito ed evitabile, il post è rimasto là, senza correzioni. Almeno per ora.

