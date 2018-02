Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, non ha passato un bel momento a 'Domenica Live' ed è scoppiata a piangere dopo il confronto tra la madre e Nadia Rinaldi sul canna-gate all‘Isola dei Famosi. La giovane italo-ungherese non ha apprezzato le dichiarazioni della Rinaldi, che conosce da quando era piccola. Mercedesz, come confessato nel salotto di Barbara d’Urso, sperava che Nadia testimoniasse a favore di Eva nella guerra contro Francesco Monte. Ma la bionda interprete ha ribadito di non aver mai visto l’ex tronista fumare della marijuana e di non poter dunque avvalorare la tesi dell’ex moglie di Riccardo Schicchi. Nadia ha detto: "Non posso confermare la tua tesi perché non ho visto nulla. Te lo giuro sulla vita dei miei figli. In villa mi sono occupata della cucina insieme a Gaspare. Non stavo dietro il c**o di Francesco Monte. Tutti abbiamo fumato, tranne Eva e Alessia Mancini. Lui aveva il tabacco, che ha poi chiesto alla produzione quando l’ha finito” ha aggiunto la Rinaldi. (Continua a leggere dopo la foto)

L’attrice ha poi rivelato che la sua famiglia ha passato un inferno quando lei era all’Isola dei Famosi. Il motivo? Il suo nome è stato associato a quello di Francesco Monte qualche settimana fa: secondo qualcuno anche Nadia avrebbe fumato delle canne in Honduras. “Per una vicenda di droga di venti anni fa, è stato tirato in ballo il mio nome. Niente di più falso. Non voglio essere associata a un problema di droga dove io non c’entro nulla” ha precisato l’interprete laziale. E Mercedesz? Il carico: “Dopo tutto quello che stiamo subendo da settimane eri la nostra speranza e invece…” ha detto Mercedesz Henger a Nadia Rinaldi. (Continua a leggere dopo le foto)

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi sperava di avere un appoggio da parte dell’attrice, che conosce da quando era bambina. Eva e Nadia, infatti, sono amiche di vecchia data. La Rinaldi, seppur dispiaciuta per lo sfogo di Mercedesz, è rimasta ferma sulla propria posizione: “Perché devo dire una cosa che non è vera? Io non ho visto nulla, Eva avrà visto più di me”. Di ritorno dall’Honduras, Nadia Rinaldi non si è schierata dalla parte di Eva Henger nel famigerato canna-gate. Proprio a Domenica Live, la Rinaldi ha ribadito di aver visto Francesco Monte fumare solo del semplice tabacco e non altro.

