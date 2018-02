Non sembra davvero trovare pace quest'edizione dell'Isola dei Famosi inizia con i contrattempi legati al meteo, che ha messo a rischio la diretta della prima puntata a causa di venti e forti piogge, e proseguita con lo scandalo che ha visto Francesco Monte, uno dei protagonisti più attesi, lasciare l'Honduras a seguito delle accuse mosse contro di lui da Eva Henger che gli rimproverava di aver fatto uso di droga subito prima dell'inizio del reality show, a ridosso dello sbarco. Stavolta i naufraghi si sono trovati a fronteggiare un imprevisto ben più spaventoso: un incendio divampato all'improvviso, tra la preoccupazione generale dei concorrenti scelti per partecipare al programma condotto da Alessia Marcuzzi. Un problema che ha colpito il gruppo dei peor che, come mostrato al day time di oggi, è stato svegliato nel cuore della notte da fiamme alte provenienti dalla spiaggia. Momenti di forte apprensione, prima di capire le origini del rogo e cosa stava effettivamente succedendo sotto i loro occhi. A bruciare, una capanna costruita dai naufraghi per proteggere il fuoco. (Continua a leggere dopo la foto)

Le dinamiche dell'incidente sono state poi ricostruite da una degli elementi del gruppo, Rosas Perrotta, secondo la quale a scatenare il putiferio sarebbe stata una una foglia secca che, messa nel focolare, ha poi dato il là all'incendio, bruciando tutto quello che c'era intorno. Immagini forti, quelle mandate in onda, che inizialmente hanno scatenato la preoccupazione del pubblico da casa che non capiva cosa stesse effettivamente succedendo sull'Isola. Le fiamme alte e il fuoco sempre più aggressivo hanno fatto pensare per qualche istante al peggio. Dopo pochi secondi, tuttavia, l'allarme si è ridimensionato ed è parso a tutti chiaro che i concorrenti non avevano corso nessun pericolo reale per la loro incolumità. (Continua a leggere dopo le foto)

La preoccupazione del gruppo a quel punto era diventata un'altra, relativa alla capanna costruita per proteggere e conservare il fuoco andata distrutta. Superato il dispiacere, tutti si sono messi all'opera per ricostruirne un'altra. Il tutto condito da qualche immancabile incomprensione che ha portato a un paio di scontri verbali tra i naufraghi. A finire nel gruppo dei peor questa settimana sono stati: Alessia, Gaspare, Simone, Giucas, Francesca, Jonathan e Rosa. Quest'ultima, nello specifico, ha più volte lamentato di non sentirsi sempre a proprio agio con i nuovi compagni di avventura, pur mostrandosi poi disposta a socializzare e tentare di inserirsi.

