Non si faceva sentire da tempo, dopo aver raccontato i suoi guai ed essersi lasciato andare a degli sfoghi che avevano fatto discutere e gli avevano attirato contro commenti non troppo benevoli da parte del pubblico. Ora, ecco che Marco Baldini ha scelto di tornare a parlare dopo un lungo silenzio. Palcoscenico scelto dalla vecchia spalla di Fiorello ed ex Deejay sono stati i microfoni del programma La Confessione di Peter Gomez, trasmissione in onda sul canale Nove. L'intervista completa andrà in onda a partire dalle 23 del 16 febbraio, ma parte dei contenuti sono già stati anticipati. "Linus mi prestò 100 milioni di lire e non li ho mai restituiti" ha confessato Baldini, tornando sul suo vizio del gioco che con gli anni gli è costato tantissimo non solo a livello economico, ma anche segnando in maniera profonda la sua vita privata e privandolo di tanti affetti. Durante la sua carriera, in radio e tv, il popolare speaker rivela: "Ho guadagnato più di 10 milioni di euro. Ma a causa del vizio per il gioco, i soldi li ho sempre visti passare". (Continua a leggere dopo la foto)

Ora Baldini confessa di vivere una situazione molto difficile, consumato da quella febbre che lo ha portato sul lastrico. Gli ultimi soldi sperperati sono finiti nelle scommesse sulle corse di cavalli: "Non ho più niente, una volta ho perso 40 milioni di lire puntando sul ronzino sbagliato". E aggiunge: "Sono andato ad un passo dal suicidio, ero sfinito da un certo tipo di vita". Purtroppo, però, il demone che lo affligge ormai da tempo non è stato ancora sconfitto. A confessarlo il diretto interessato: "Lei gioca ancora? "chiede Gomez a un certo punto durante la conversazione tra i due. "Sarei ipocrita a dire che ho smesso totalmente" la risposta dell'altro. A causa dell’ossessione per il gioco d'azzardo, Baldini ha anche conosciuto la malavita. Su Carlo Zacco, figlio del boss Antonino arrestato nel 1990, lo showman dichiara: "Mi ha dato una grossa mano, non mi ha mai fatto estorsioni". (Continua a leggere dopo le foto)

Nel finale Baldini è poi tornato su alcune sue dichiarazioni del passato che avevano suscitato lo sdegno dei fan e una marea di critiche nei suoi confronti. Nello specifico, incalzato da Gomez, al giorno in cui aveva definito Fiorello un "figlio di puttana, che faceva soldi mentre intorno a lui tutti prendevano le briciole". L'ex collega ha fatto una decisa retromarcia, non scusandosi in maniera diretta ma precisando di aver pronunciato quelle parole in un momento della sua vita molto complicato in cui la lucidità era ai minimi termini: "Nelle intercettazioni, lei ha detto che Fiorello è un figlio di puttana, e che faceva i soldi mentre quelli intorno a lui prendevano le briciole" chiede conto Gomez. "Sì, ma in quel periodo avrei potuto dire anche che il Papa si veste di verde" ammette Baldini.

“Scusate, non ce la faccio”. Lutto per Fiorello, il conduttore lascia la diretta. Amico, confidente, mentore, per molti è stato una guida. Sulla rete tutto il cordoglio dei colleghi