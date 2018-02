Una scoperta che ha sconvolto Milly Carlucci. Nel pieno della diretta di Uno Mattina la showgirl ha ricevuto una notizia che l’ha completamente sconvolta e di fronte alla quale non è riuscita a trattenere le lacrime. Profondamente addolorata si è chiusa in una tristezza infinita. Così la conduttrice di Ballando con le Stelle ha appreso la notizia della morte Bibi Ballandi. Il produttore musicale aveva 71 anni e purtroppo era malato da tempo. L’annuncio del decesso è stato dato dalla famiglia dell’uomo. Ballandi era nato a Bologna il 26 giugno 1946. Negli anni Sessanta e Settanta lavorò come produttore e manager per alcuni dei più importanti cantanti italiani, da Al Bano a Orietta Berti a Mina, e organizzò il tour di Lucio Dalla con Francesco De Gregori e il primo di Fabrizio De André dopo il rapimento avvenuto in Sardegna. Iniziò a collaborare con la RAI nel 1979, e con la sua società di produzione Ballandi Multimedia si specializzò negli anni Novanta nella produzione dei varietà di comici e cantanti, soprattutto quelli del sabato sera, diventando il più importante produttore italiano di intrattenimento. (continua dopo la foto)

Ad unirsi al dolore della famiglia moltissimi personaggi dello spettacolo. Fiorello, Antonella Clerici, ma soprattutto Milly Carlucci che è venuta a sapere della sua morte in diretta a Uno Mattina. Durante le trasmissione Franco Di Mare a ospitava la Carlucci per presentare Ballando con le stelle, in onda il prossimo 3 marzo 2018. Appresa la notizia, Di Mare alla Carlucci: "Scusa Milly, non potevamo non dirtelo, è morto Bibi Ballandi". Milly Carlucci, che era legatissima allo storico produttore, ha una reazione di dolore che ha colpito molto i telespettatori, riversati subito sui social per sostenere a distanza la conduttrice. La conduttrice è rimasta visibilmente colpita dalla notizia e così ha preferito inizialmente non commentare quanto appreso in diretta. Poi in una chiacchierata con Eleonora Daniele ha espresso tutto il suo dolore.





Tantissimi artisti si sono uniti al cordoglio e in profondo dolore, piangendo la scomparsa di Bibi Ballandi. "Profondo dolore". Fiorello annuncia la sospensione de Il rosario della sera, nuova trasmissione in onda su Radio Deejay, per stasera e domani. Come è noto, i più grandi successi di Fiorello, soprattutto come ‘one man show', sono legati a Bibi Ballandi. Anche Antonella Clerici, che ha condiviso con Bibi Ballandi tanti successi ma su tutti quello di "Ti lascio una canzone", ha ricordato il suo buonumore, i suoi successi, la sua "emilianità". Ballandi era un grande cattolico, ne riassumeva tutti i pregi a leggere le parole di Antonella Clerici.

Ti potrebbe interessare anche: “Scusate, non ce la faccio”. Lutto per Fiorello, il conduttore lascia la diretta. Amico, confidente, mentore, per molti è stato una guida. Sulla rete tutto il cordoglio dei colleghi