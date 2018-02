La miniserie targata Rai su Fabrizio De André, Principe Libero, è stata un successone. Prima al cinema, poi in tv, ha registrato ascolti record. Giusto due cifre: ha totalizzato 6.178.000 spettatori (per il 24,28% di share) nella prima puntata e chiuso con 6.207.000 (per il 25,50% di share). Ma soprattutto la fiction ha riacceso la curiosità sul genio, il poeta, il cantautore che ha fatto la storia della musica italiana ma anche scrittore e attivista politico: Faber. E sulla sua famiglia. "È andata pure meglio di quanto mi aspettassi – ha commentato i risultati la moglie di Fabrizio, Dori Ghezzi, a Quotidiano.net - ben sapendo che quella di martedì era una serata agguerrita quanto agli ascolti in cui ci trovavamo contro due partite importanti oltre all'Isola che di solito fa man bassa d’ascolti. Prima ancora che dai numeri, mi sono resa conto che è andata bene dai commenti favorevoli. Forse l'Italia si sta orientando su un tipo di televisione leggermente diversa. Magari mi sbaglio, ma forse certe rappresentazioni televisive hanno fatto il loro tempo. E c'è bisogno di qualità". Ecco: a proposito, che fa e com'è diventata oggi la figlia di Dori e Fabrizio, Luvi De André? (Continua dopo la foto)

De André ha conosciuto Dori Ghezzi nel 1975: Fabrizio si era da poco separato dalla prima moglie, Enrica Rignon, da cui ha avuto il primogenito, Cristiano. Dall'amore con la Ghezzi, invece, nel 1977, in Sardegna, è nata una bambina, Luisa Vittoria detta Luvi, che oggi ha 40 anni. Ha seguito le orme di famiglia Luvi, iniziando la carriera nella musica proprio a fianco di Fabrizio: ha esordito come corista del padre in 'Anime salve' (1996) e nell'ultimo suo tour 'Mi innamoravo di tutto' (1997/1998), per poi debuttare nel 2006 con l'album 'Io non sono innocente'. Oggi è ancora impegnata in ambito musicale, sostenuta da un altro figlio d'arte, Claudio Fossati. "Da piccola ascoltavo più volentieri le canzoni di mia madre – si legge in una sua biografia - Con mio padre il rapporto è stato difficile finché non abbiamo iniziato a lavorare assieme. E lì abbiamo cominciato a vederci come due pari. Cristiano lo vedo poco". (Continua dopo le foto)

Oggi Luvi ha 40 anni. Nel 2014 è diventata mamma di Demetrio, avuto dal suo compagno Robin, anche lui musicista, e lo scorso anno aveva fatto parlare di sé perché si è schierata pubblicamente contro il decreto Lorenzin sull'obbligo di vaccinazione. "I vaccini sono senza alcun dubbio una utilissima arma di prevenzione a fronte di un reale rischio epidemiologico - ha scritto in un documento reso pubblico a Genova alla manifestazione promossa dal gruppo Libera Scelta Liguria - ma solo se rigorosamente testati, monovalenti e limitati al caso specifico". La lettera di Luvi De André è stata letta in piazza De Ferrari da Anna Pettinaroli, davanti a circa 300 persone, riportava l'Ansa: "chi scrive è una mamma preoccupata per questa imposizione - ha spiegato la figlia di De André - Sento la necessità di una profonda riflessione sul decreto Lorenzin".

